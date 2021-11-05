Мешканці прокинулися від отруйного смогу вже наступного дня після святкування. Свято Дівалі є одним із головних індійських та індуїстських подій.
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Індійці самі свідомо забруднили країну
У Нью-Делі зафіксували найбільше забруднення повітря. Це відбулось за весь рік після порушення заборони на феєрверки. Мешканці прокинулися від отруйного смогу уже наступного дня після святкування.
В Індії токсичне повітря кожного року вбиває понад мільйон громадян. Влада щорічно забороняє феєрверки, щоб покращити ситуацію. Проте це рідко дотримуються. Уряд звинувачують у тому, що він не робить достатньо рішучих кроків для стримування масового забруднення.
Столицю Індії огорнув отруйний смог / Фото Sky News
Життя Індії: останні новини
- ВООЗ схвалила індійську вакцину проти коронавірусу під назвою Covaxin для використання в умовах надзвичайної ситуації. Препарат розробила компанія Bharat Biotech.
- В Індії дивує туристів крокодил-вегетаріанець. Самка крокодила, на ім'я Бабія, живе в індуїстському храмі вже 70 років.
- Через сильні зливи в Гімалайському штаті в Індії виникли повені. Вони забрали життя майже пів сотні людей.