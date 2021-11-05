За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, туманна погода буде майже скрізь.
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Українців попереджають про туман
Густий туман накриє 5 листопада більшість областей. Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це у країні оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Аналогічною буде ситуація і в Києві, там також очікують туман.
Пожежна небезпека
Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, у декількох областях 5 листопада буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки:
- у Вінницькій,
- більшості районів Житомирської,
- Хмельницької,
- Рівненської,
- Донецької областей.
Пожежна небезпека в Україні 5 листопада / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру