За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, туманна погода буде майже скрізь.

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Українців попереджають про туман

Густий туман накриє 5 листопада більшість областей. Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це у країні оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Аналогічною буде ситуація і в Києві, там також очікують туман.

Зверніть увагу! Жителі деяких районів Києва 4 листопада прокинулися немов у Сайлент-Гіллі. Вранці місто огорнув густий туман, через який видимість подекуди сягала лише кілька десятків метрів.

Пожежна небезпека

Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, у декількох областях 5 листопада буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

у Вінницькій,

більшості районів Житомирської,

Хмельницької,

Рівненської,

Донецької областей.



Пожежна небезпека в Україні 5 листопада / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

До слова, погода 5 листопада в Україні буде досить теплою, проте вітряною. Західні області зіткнуться з опадами, в решті регіонів буде сухо. Повітря прогріється до +12...+19 градусів.