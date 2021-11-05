За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, туманна погода буде майже скрізь.

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Українців попереджають про туман

Густий туман накриє 5 листопада більшість областей. Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це у країні оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Аналогічною буде ситуація і в Києві, там також очікують туман.

Пожежна небезпека

Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, у декількох областях 5 листопада буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

  • у Вінницькій,
  • більшості районів Житомирської,
  • Хмельницької,
  • Рівненської,
  • Донецької областей.


Пожежна небезпека в Україні 5 листопада / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру