По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, туманная погода будет почти всюду.

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Украинцев предупреждают о тумане

Густой туман накроет 5 ноября большинство областей. Видимость будет составлять 200 – 500 метров. Поэтому в стране объявили I уровень опасности – желтый.

Аналогичной будет ситуация и в Киеве, там тоже ожидают туман.

Обратите внимание! Жители некоторых районов Киева 4 ноября проснулись словно в Сайлент-Хилле. Утром город окутал густой туман, из-за которого видимость кое-где достигала всего несколько десятков метров.

Пожарная опасность

В то же время, по информации Укргидрометцентра, в нескольких областях 5 ноября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности:

в Винницкой,

большинства районов Житомирской,

Хмельницкой,

Ровненской,

Донецкой областях.

Пожарная опасность в Украине 5 ноября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

К слову, погода 5 ноября в Украине будет достаточно теплой, но ветреной. Западные области столкнутся с осадками, в остальных регионах будет сухо. Воздух прогреется до +12...+19 градусов.