По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, туманная погода будет почти всюду.

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Украинцев предупреждают о тумане

Густой туман накроет 5 ноября большинство областей. Видимость будет составлять 200 – 500 метров. Поэтому в стране объявили I уровень опасности – желтый.

Аналогичной будет ситуация и в Киеве, там тоже ожидают туман.

Пожарная опасность

В то же время, по информации Укргидрометцентра, в нескольких областях 5 ноября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности:

  • в Винницкой,
  • большинства районов Житомирской,
  • Хмельницкой,
  • Ровненской,
  • Донецкой областях.

Пожарная опасность в Украине 5 ноября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра