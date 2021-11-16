У столиці Тасманії зафіксували найхолоднішу з 1953 року листопадову ніч. У районах Західного та Центрального плато випало до 30 сантиметрів снігу.
Тим часом Мокрий сніг та мороз до -11: в Україну суне похолодання
Снігопади мають поступово припинитись
Представник метеорологічного бюро Белінда Хаус повідомила, що снігопади поступово припиняться протягом 16 листопада. В інших частинах острова погода теж не тішитиме – захід, центр та південь накриють зливи.
У місті Крессі температура опустилась до всього +1 градуса. Метеорологи кажуть, що холодне повітря прийшло з Антарктиди.
Дивіться фото з засніженої Тасманії / Фото зі ЗМІ та соцмереж:
Австралійський штат засипало снігом / Відео з твітера та інстаграм:
Коротко про останні стихійні лиха у світі та аномальні явища:
- У Канаді пройшли потужні зливи. На деяких автомагістралях стались зсуви ґрунту.
- У США в полоні негоди опинились кілька штатів. Стихія пошкодила будиівлі та повалила багато дерев.
- 5 листопада столицю Індії накрив густий смог. Забрудення було токсичним.
- Наприкінці жовтня в Об'єднаних Арабських Еміратах виявили великий водяний смерч.