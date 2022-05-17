Такого не было за всю независимость, – Садовый о кибератаке на Львов

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины было совершено сотни кибератак на управленческие сайты. Больше всего от таких атак страдает Львов. Там недавно хакеры пытались уничтожить систему управления городом.

Такой мощной кибератаки еще не было

Мэр Львова 24 канала заявил, что такой кибератаки на сайты городских властей не было за все годы независимости Украины.

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Садовый говорит, что общался с мэрами и никто из них не вспоминает ничего подобного в других городах.

Мы говорили с ИТ-специалистами, они тоже шокированы. У нас есть мощные ИТ-компании, и они не припоминают случаев таких масштабных кибератак,

– заявил он.

Мэр Львова заверил, что в городе активно работает Служба безопасности, Нацполиция, также привлекают зарубежных специалистов.

Мэр успокоил, что часть информации уже восстановлена, все городские службы работают. Есть только определенные перебои с телефонами горячей линии.

Некоторая информация оказалась у врага

Садовый подтвердил, что произошла утечка определенной информации, но лишь небольшой объем. К тому же это не была тайная информация, а только то, что есть в открытом доступе.

Но часть информации появилась у неприятеля. Как он будет ее использовать, сложно сказать. Может делать разные провокации, в том числе и медийные,

– объясняет чиновник.

Мэр Львова порекомендовал всем украинцам не читать российские сайты, их каналы. "Это помойная яма, главная задача которой – "облить нас дерьмом". Верьте достоверной информации, которая представляется украинским официальными каналами", – добавил он.

Андрей Садовый о ракетных обстрелах Львова и мощной кибератаке:



Кибератака на городской совет Львова: что известно

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 13 мая российские хакеры атаковали сервисы горсовета. По его словам, такие попытки хакерских атак случаются ежедневно, однако эта была одной из самых мощных за последние несколько лет.

Сначала сообщалось, что российские хакеры вывели из строя небольшую часть сервисов и компьютеров работников мэрии. На следующий день работу всех сервисов возобновили.

Впоследствии первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил о первых последствиях кибератаки. По его словам, несмотря на все существующие системы защиты, российские хакеры смогли похитить часть данных городского совета Львова. Речь идет о рабочих файлах. После кражи их опубликовали на вражеских телеграм-каналах.

К слову, ночью 17 мая оккупанты нанесли массированную атаку по Львову. Системы ПВО сбили 3 крылатых ракеты над городом. Однако одна ракета нанесла значительный ущерб инфраструктуре за городом, в том числе железной дороги.

Отмечается, что атака на Львов 17 мая стала самой большой с начала войны. При этом в горсовете сообщают, что тяжелыми все же были обстрелы электрических подстанций Львова 3 мая.

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