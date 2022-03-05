Героическое сопротивление Украины путинской агрессии привело к невероятному эффекту по всему миру. Я вижу, как изменился мир буквально за несколько дней.

Мы все помним, как неохотно европейские политики, немецкие в первую очередь, реагировали на требования хоть что-то сделать в отношении Путина.

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Солидарность с Украиной – это пароль

И много лет это продолжалось, они находили причины, чтобы делать бизнес, находили любые отговорки, лишь бы не идти на конфронтацию. И вот сейчас солидарность с Украиной стала неким паролем для любого нормального человека.

Люди поняли, что есть вещи, за которые можно умирать. Страшная цена, которую сегодня приходится платить Украине – это просвещение Запада, что за свободу умирают люди. Они защищают свою страну, не считаясь с жертвами и практически в одиночку.

Героизм защитников Киева и Харькова стал главной темой мировой прессы. То, что на днях президент Соединенных Штатов начал свое ежегодное обращение к нации с темы Украины под овации всех присутствующих, трудно оценить. Это невозможно было представить. Это показывает, что западный мир наконец объединился. Такого Путин точно не ожидал. Это то, что сделала героическая Украина за несколько дней.

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Что будет дальше делать Путин?

К сожалению, здесь хороших прогнозов давать нельзя. Надо готовиться к самому худшему. Обстрелы жилых домов в Харькове, которые мы видим сегодня – это бессильная злоба диктатора. Он сделает все, чтобы захватить Харьков и Киев любой ценой. Это означает, что мы можем увидеть продолжение преступлений в индустриальном масштабе.

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Как человек я не хочу в это верить, но как аналитик я считаю, что. Вопрос в том, готовы ли будут его генералы продолжать эти злодеяния, понимая, что возмездие неизбежно.

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