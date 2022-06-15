Такой как Путин: в Украине ликвидировали солидного оккупанта

В Краснодаре похоронили 46-летнего подполковника ФСБ Дмитрия Молчанова. На могиле венок с надписью "От отдела". Давайте отдельно поговорим о звании.

Самым известным полковником КГБ является Путин

Но есть одно но. Путин не был полковником КГБ – под выборы его сделали полковником ФСБ, в этом звании он ушел в отставку. КГБ он оставил в звании подполковника. Хотя и здесь есть вопросы.

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В Восточной Германии он работал майором. А когда "Совок" начинал разваливаться, то ему то ли дали напоследок подполковника, то ли он так и остался майором – разное писали…

Формально ему дали полковника ФСБ в начале 99 года, когда он уже возглавлял ФСБ.

Так или иначе, но из Путина лепили образ бравого полковника под выборы, потому что полковник звучит лучше, чем подполковник. Что уж говорить о каком-то майоре.

Могила оккупанта Молчанова / фото – Кавказ.Реалии

Почему я так цепляюсь за эти звания?

В советско-российской иерархии все работники ОГПУ/МГБ/НКВД/КГБ/ФСБ могут носить похожие на воинские звания, но по факту они на 1-2-3 звания выше своих армейско-флотских коллег.

Особенно такие эпизоды "субординации" любят смаковать россияне в своих многочисленных фильмах о "Смерше", когда майор "госбезопасности" ставит на место какого-то армейского полковника – об этом снимают прямо сериалы и эпические боевики.

То есть уничтоженный подполковник ФСБ – это уровень уничтоженного армейского полковника или генерал-майора. Здесь также интересно, к какому "отделу" относился этот подполковник и что он забыл в Украине.

На самом деле в состав ФСБ входят пограничники, как это было во времена СССР. Как известно, на границе так же неспокойно + он пограничник из Краснодара (=пограничье).