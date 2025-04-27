В Австралии после 529 дней в дикой природе нашли таксу Валери после 529 дней в дикой природе

Собака, которая пропала во время кемпинга в ноябре 2023 года, пережила сильную жару и опасности дикой природы. Волонтерам удалось ее найти благодаря специальной ловушке.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на BBC. Более 500 дней собака выживала в дикой природе, избегая опасностей.

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Поиски Валери продолжались более года. Волонтеры организации Kangala Wildlife Rescue потратили на это более 1000 часов и преодолели более 5000 километров. Собака провела в экстремальных условиях 529 дней, переживая жару и избегая ядовитых змей.

Найти животное помог специальный "след запаха", созданный из вещей хозяйки – футболки, игрушек и личных предметов. Их разместили вокруг ловушки с дистанционно управляемой дверью и установили камеры наблюдения. Когда Валери зашла внутрь, ловушку заперли.

Чтобы успокоить собаку, директор спасательной организации Лиза Карран надела одежду ее хозяйки и терпеливо сидела рядом, пока Валери не почувствовала себя в безопасности.

В Kangala Wildlife Rescue признают, что шансы на выживание в дикой природе были минимальны, но помог исключительный нюх и невероятная выносливость собаки.