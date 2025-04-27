Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Понад 500 днів собака виживала у дикій природі, уникаючи небезпек.

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В Австралії врятували зниклу таксу

Пошуки Валері тривали понад рік. Волонтери організації Kangala Wildlife Rescue витратили на це більше 1000 годин і подолали понад 5000 кілометрів. Собака провела в екстремальних умовах 529 днів, переживаючи спеку та уникаючи отруйних змій.

Знайти тварину допоміг спеціальний "слід запаху", створений з речей господарки – футболки, іграшок та особистих предметів. Їх розмістили довкола пастки з дистанційно керованими дверима та встановили камери спостереження. Коли Валері зайшла всередину, пастку замкнули.

Щоб заспокоїти собаку, директорка рятувальної організації Ліза Карран одягла одяг її господарки й терпляче сиділа поруч, доки Валері не відчула себе у безпеці.

У Kangala Wildlife Rescue визнають, що шанси на виживання у дикій природі були мінімальні, але допоміг винятковий нюх і неймовірна витривалість собаки.