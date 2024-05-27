В Киеве таксист Uklon обругал клиентку с ребенком: называл украинский язык "жлобским"

В Киеве вспыхнул скандал вокруг таксиста Uklon. Мужчина отказался ждать клиентку с ребенком, а когда та пыталась выяснить, что произошло, начал ее ругать.

При этом в своем рассказе об инциденте таксист назвал украинский язык, на котором общалась киевлянка, "жлобским". В Uklon уже отреагировали на ситуацию и разорвали связи со скандальным работником.

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Детали конфликта

В соцсетях рассказали, что киевлянка заказала автомобиль в службе такси Uklon. Поскольку она была с ребенком, то не могла быстро дойти до авто, поэтому перезвонила таксисту и попросила подождать 5 минут.

Через 4 минуты водитель перезвонил ей и начал выражаться неприлично и обзывать ее с ребенком разными плохими словами, и чтобы она перестала общаться с ним на "жлобском" украинском языке,

– рассказали в сети.

Кроме этого, сам таксист опубликовал видео, где подробно рассказал о ситуации. В соответствующем ролике он заявил, что женщина имела "сельский голос", а также повторил слова о "жлобском языке". Сначала он ждал киевлянку, а потом просто уехал. Рассказывая о ситуации мужчина пренебрежительно пародировал речь женщины и нецензурно ругал.

В Uklon уже отреагировали на этот случай и сообщили, что уже провели проверку. Так, действительно этот водитель был зарегистрирован как драйвер и сотрудничал с компанией.

Однако в тот день отмененных заказов он имел только два, и они оба были осуществлены по другому адресу, по описанию и времени с этой ситуацией не совпадают. Что касается видео с этим водителем, мы приняли решение прекратить с ним сотрудничество навсегда,

– написали в Uklon.

Компания отметила, что такое поведение является абсолютно неприемлемым и не соответствует стандартам сервиса.

Добавим, что недавно центре Луцка недавно произошел инцидент с другим автомобилистом. Водитель набросился с кулаками на женщину, которая, перебегала дорогу не в указанном месте. Мужчина объяснил свои действия тем, что он ехал загруженный и мог сбить пешехода, а потом "сесть". После инцидента мужчина сел в свою машину и просто уехал.