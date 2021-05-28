Тактический урбанизм: общественно важные изменения с легкостью и удовольствием

Урбанистическая кампания "Місто VS Урбазаври" с Лесей Никитюк при поддержке бренда glo™.

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Команда ОО "Городские реформы" с 2014 года реализует урбанистические проекты, работая с разными группами горожан и заинтересованными сторонами для создания экосистем развития активного и динамичного публичного пространства. На протяжении всех лет работы урбанисты замечали, что, несмотря на глобальные планы развития, в городах все еще есть проблемы и заброшенные, некомфортные локации. Это так называемые Урбазавры — городские монстры, на месте которых могли бы быть крутые, современные, удобные зоны отдыха и общественные пространства.

Возможно ли одолеть Урбазавров и преобразить украинские города? Урбанисты уверены, что да – стоит лишь быть готовым к экспериментам и иметь желание менять локации к лучшему. Так же бренд glo™ настроен стать инициатором качественных изменений в городах. glo™ верит, что сочетание значимой цели и фана делает любое дело более приятным и дает гораздо больший результат. Команда бренда, конечно, не урбанисты, но верят в силу маленьких трансформаций. Создание арт-пространства в парке возле дома, комфортной зоны отдыха на обычной улице или нового клочка зелени в городских джунглях — такие маленькие вещи вдохновляют и дают толчок глобальным трансформациям. Поэтому бренд glo™ присоединился к ОО "Городские реформы", чтобы собрать крутую команду, способную реализовать все задуманное. Вместе они создали новый проект – урбанистическую кампанию "Місто VS Урбазаври".

Кампания будет проходить в трех городах – Киеве, Харькове и Одессе. glo™ вместе с ОО "Городские реформы" исследовали урбанистическую проблематику, пообщались с местными экспертами и рассмотрели десятки локаций в каждом городе, чтобы выбрать по три, которые наиболее отвечают задачам инициативы:

главных Урбазавров столицы нашли на Рейтарской, под Гаванским мостом, а также на побережье реки Лыбидь;

нашли на Рейтарской, под Гаванским мостом, а также на побережье реки Лыбидь; в Харькове кандидатами для изменений стали пристань на реке Лопань, а также Театральный и Костюринский переулки;

пристань на реке Лопань, а также Театральный и Костюринский переулки; в Одессе бороться будут с Урбазаврами на Греческой площади, Ланжероне и в сквере на Польском спуске.

Задача участников кампании – голосованием выбрать по одной локации-Урбазавру в каждом городе, чтобы их трансформировали в современные, функциональные и комфортные городские пространства.

Кампанию поддержали локальные инфлюэнсеры – CITY HEROES, которые будут рассказывать о ходе событий и изменениях локаций к лучшему. А на всеукраинском уровне команду изменений возглавила BIG HERO Леся Никитюк – самая задорная украинка, которая не даст спуску ни одному Урбазавру.

Урбазавры реально задолбали! Люди хотят жить в комфортной, современной обстановке, иметь место для отдыха и развлечений, зеленые парки и классные улицы. И у нас есть шанс изменить то, что не нравится: вместе выбрать три локации и задать тренд на трансформацию городов. Хочешь изменений – охоться на Урбазавров вместе с нами!

Для бренда glo™ кампания "Місто VS Урбазаври" – это сочетание значимой цели и фана, с которым любое дело становится более приятным и эффективным.

Часто тактический урбанизм сравнивают с акупунктурой: это небольшое точечное вмешательство, которое потенциально может повлиять на весь организм города. Преимущества этого инструмента в том, что его легко использовать в плане времени и ресурсов. Результаты таких проектов временные, что тоже плюс: это оставляет возможности для экспериментов,

– объясняет Евгения Дулько, урбанистка, представительница ОО "Городские реформы"

Подробности о кампании, а также механике и правилах голосования читайте на сайте Urban Transformation.

glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина.