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Команда ГО "Міські реформи" з 2014 року втілює урбаністичні проєкти, працюючи з різними групами містян та зацікавленими сторонами задля створення екосистем розвитку активного та динамічного публічного простору. Впродовж усіх років роботи урбаністи помічали, що попри глобальні плани розвитку міста досі мають проблеми та занедбані, некомфортні простори. Це так звані Урбазаври – міські монстри, на місці яких могли б бути круті, сучасні, зручні зони відпочинку та громадські простори.

Чи можливо подолати Урбазаврів та змінити на краще українські міста? Урбаністи впевнені, що так – варто лише експериментувати та мати бажання до змін. Так само бренд glo™ налаштований стати ініціатором якісних змін у містах. glo™ вірить, що поєднання значущої мети і фану робить будь-яку справу приємнішою та дає набагато більший результат. Команда бренда, звісно, не урбаністи, але вірять у силу маленьких трансформацій. Створення арт-простору в парку біля дому, комфортної зони відпочинку на звичайній вулиці або нового клаптику зелені у міських джунглях – такі маленькі речі надихають і дають поштовх глобальним трансформаціям. Тому бренд glo™ приєднався до ГО "Міські реформи", щоб зібрати круту команду, здатну реалізувати все задумане. Разом вони створили новий проєкт – урбаністичну кампанію "Місто VS Урбазаври".

Кампанія проходитиме у трьох містах: Києві, Харкові та Одесі. glo™ разом з ГО "Міські реформи" дослідили урбаністичну проблематику, поспілкувалися з локальними експертами та розглянули десятки локацій у кожному місті, щоб обрати по три, які найбільше відповідають завданням ініціативи:

головних Урбазаврів столиці з найшли на Рейтарській, під Гаванським мостом, а також на узбережжі річки Либідь;

найшли на Рейтарській, під Гаванським мостом, а також на узбережжі річки Либідь; у Харкові кандидатами для змін стали пристань на річці Лопань, а також Театральний і Костюринський провулки;

пристань на річці Лопань, а також Театральний і Костюринський провулки; в Одесі боротися будуть з Урбазаврами на Грецькій площі, Ланжероні та у сквері на Польському узвозі.

Завдання учасників кампанії – голосуванням обрати по одній локації-Урбазавру в кожному місті, щоб їх трансформували у сучасні, функціональні та комфортні міські простори.

Кампанію підтримали локальні інфлуенсери – CITY HEROES, які розповідатимуть про хід подій і зміни локацій на краще. А на всеукраїнському рівні команду змін очолила BIG HERO Леся Нікітюк – найзавзятіша українка, яка не дасть спуску жодному Урбазавру.

Урбазаври реально задовбали! Люди хочуть жити в комфортному, сучасному середовищі, мати місце для відпочинку і розваг, зелені парки і класні вулиці. І ми маємо шанс змінити те, що не подобається: разом обрати три локації та задати тренд на трансформацію міст. Хочеш змін – вполюй Урбазаврів разом із нами!

Для бренда glo™ кампанія "Місто VS Урбазаври" – це поєднання значущої мети і фану, з яким будь-яка справа стає приємнішою та навіть ефективнішою.

Часто тактичний урбанізм порівнюють з акупунктурою: це невелике точкове втручання, яке потенційно може вплинути на весь організм міста, – пояснює Євгенія Дулько, урбаністка, представниця ГО "Міські реформи". – Переваги цього інструменту в тому, що його легко використовувати в плані часу і ресурсів. Результати таких проєктів тимчасові, що теж плюс: це залишає можливості для експериментів.

Подробиці щодо кампанії, а також механіку та правила голосування читайте на сайті Urban Transformation.

Зверніть увагу! glo™ призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину