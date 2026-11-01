"Дроны летят небольшими группами": Игнат объяснил коварную тактику России

Россия не запускает ударные дроны по Украине одновременно. Враг направляет их один за другим, пытаясь сбить с толку защитников неба.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Почему Россия не запускает дроны одновременно?

Россия намеренно запускает беспилотники небольшими группами, распределяя их по разным маршрутам. Такой способ затрудняет работу всех компонентов украинской ПВО.

В частности, пилотам истребителей приходится тратить много времени и ресурсов на уничтожение даже небольшого количества вражеских объектов.

Приходится поднимать авиацию, перелетать огромные расстояния на F-16, чтобы перехватить два "Шахеда", а затем возвращаться. Все это очень сложно делать в условиях воздушного боя,

– отметил Юрий Игнат.

Напомним, в ночь на 1 ноября Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было использовано 433 беспилотных самолета. Лишь 64 из них были реактивными.

Советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, что россияне сделали ставку на обычные бензиновые "Шахеды" из-за сплошной облачности над Украиной.

По его словам, в такой погоду украинским экипажам дронов-перехватчиков сложнее обнаруживать и сбивать беспилотники.

Ранее Бескрестнов рассказал, что Россия начала оснащать ударные дроны "Герань-5" оптическим модулем "Сусанин". Он помогает беспилотникам ориентироваться по изображению местности и находить цели даже без спутниковой навигации. Одним из способов противодействия такой навигации может стать восстановление светомаскировка.