Использовали в чеченских войнах: разведка Британии назвала тактику кадыровцев под Марьинкой

Ожесточенные бои продолжают идти на Марьинском направлении. В разведке Великобритании узнали, какой тактики там придерживаются кадыровцы.

В свежем отчете проанализировали ситуацию вблизи Марьинки. А также объяснили, как враги используют устаревшие бронемашины, чтобы двигаться в направлении этого населенного пункта.

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Кадыровцы и устаревшие бронемашины

В разведке обратили внимание на сообщения, которые начали появляться в июне. Тогда писали, что оккупанты используют устаревшие бронемашины. Их буквально начиняют несколькими тоннами взрывчатки. Таким образом, транспортные средства превращаются в самодельные взрывные устройства. В таком случае экипаж, скорее всего, покидает машину, как только она вышла на курс.

Собственно большинство эпизодов использование таких СВУ фиксировали в районе Марьинки, что неподалеку от Донецка. Причем применение бронемашин таким образом началось спустя несколько дней после того, как кадыровцы укрепили этот район. В разведке предполагается, что существует вероятность, что чеченские наемники – первопроходцы в этой тактике.

Кадыровцы используют этот метод не впервые

По данным разведки Великобритании, такой способ используют еще со времен чеченских войн 1990-х годов. В январе 2023 года писали, что воюющие на стороне Украины чеченцы также используют подобные СВУ.

В то же время в ведомстве считают, что этот способ не эффективен. Предполагают, что большинство российских СВУ могли сдетонировать до достижения своей цели. Поспособствовали этому противотанковые мины и прямой огонь. Как бы то ни было, эти СВУ вызывают сильные взрывы, говорят в разведке. И это, предполагают в ведомстве, может оказать сильное психологическое влияние на обороняющихся.

Тем временем в Генштабе подчеркнули, что Силы обороны наступают на двух важных направлениях. Более того, им также удается закрепляться.

В утренней сводке заметили, что наступательные операции ведутся на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На достигнутых рубежах наши военные укрепляются. После этого наносят огненное поражение артиллерией по целям врага, которые удалось обнаружить. Кроме того, осуществляются меры контрбатарейной борьбы.