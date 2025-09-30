С наступлением холодов боевые действия могут перейти в другую фазу. Россияне рассчитывают больше использовать бронетехнику, ведь передвижение на мотоциклах и квадроциклах в грязи станет почти невозможным.

Об ожидаемых изменениях на поле боя в эфире 24 Канала рассказала пресс-офицер подразделения беспилотных систем "Феникс" Госпогранслужбы Александра Кондратюк. Она отметила, что подразделение, создано на базе пехотинцев Луганского пограничного отряда, сейчас входит в Силы беспилотных систем и уже готовится к осенне-зимней активизации врага.

Смотрите также Офицер ВСУ рассказал, как россияне в панике пытаются спасти ситуацию возле Доброполья

Как изменится тактика врага с приходом холодов?

В теплые дни россияне еще активно пользуются мотоциклами, квадроциклами и даже электросамокатами. Однако с наступлением дождей такая техника теряет эффективность, и противник ищет другие варианты.

Когда почва раскиснет, в пешем порядке или на легкой мототехнике передвигаться будет значительно труднее. У бронетехники в таких условиях больше возможностей, поэтому именно ее оккупанты будут пытаться применять чаще. Мы же готовимся и ждем интересную просмажку,

– отметила Александра.

Украинские подразделения учитывают эти риски еще до начала сезона дождей. Речь идет не только об усилении огневых позиций или изменение логистики, но и об адаптации тактики под новые погодные условия. Холодный период всегда приносит осложнения, но одновременно открывает возможности для новых решений на поле боя.

История и символика подразделения "Феникс"

Подразделение "Феникс" сформировалось на базе боевого опыта пехотинцев Луганского пограничного отряда, которые обороняли Бахмут и первыми начали активно использовать дроны. Впоследствии это направление стало главным в их работе.

В конце 2024 года создалось подразделение "Рубак". Это был единственный в системе Госпогранслужбы, который работал исключительно с дронами. Благодаря эффективной работе нас привлекли к проекту президента "Линия дронов", а уже летом этого года мы вошли в Силы беспилотных систем,

– рассказала Александра.

По данным подразделения, в 2024 году и в начале 2025-го "Феникс" уничтожил 933 оккупантов, 169 единиц танков и бронетехники, 811 автомобилей, 221 склад боеприпасов и более 4 тысяч укрытий. Общая стоимость уничтоженной техники превышает 600 миллионов долларов, что делает "Феникс" одним из самых эффективных подразделений беспилотной авиации.

Наши сердца горячие к тому, чтобы наконец приблизить мир на востоке украинского солнца,

– подчеркнула пресс-офицерка.

Название "Феникс" символизирует постоянное обновление и возрождение: подразделение совершенствует методы работы с дронами и расширяет возможности, чтобы менять ход событий на поле боя.

Как присоединиться к "Фениксу" и поддержать подразделение:

У "Феникса" действуют активные страницы в Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и Telegram, где желающие могут связаться с военными и получить контакты рекрутеров. Также работает официальный сайт, на котором можно заполнить анкету онлайн.

Подать заявку можно и через приложения "Дія", "Резерв" или "Армия ПС". Это удобный способ быстро присоединиться к нашей команде,

– объяснила пресс-офицерка.

Кроме набора новых бойцов, подразделение нуждается и в материальной поддержке. Сейчас идет сбор средств на автомобиль Nissan Navara, который поможет обеспечивать мобильность и выполнения боевых задач.

Nissan Navara New для подразделения ФЕНИКС:

Анастасия Норицына и Альбина Пидгирняк собирают на авто для подразделения ФЕНИКС. Среди всех, кто задонатит 200 грн и больше разыграем новый крутой iPhone 16 256GB

Цель: 590 000.00 ₴

Ссылка на сбор.

Результаты подразделения "Феникс" и производственные возможности Украины по БпЛА