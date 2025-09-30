Как образовалось одно из самых эффективных подразделений БпЛА "Феникс"
- Подразделение "Феникс" создано на базе пехотинцев Луганского пограничного отряда и уже входит в Силы беспилотных систем.
- Сейчас идет сбор средств на автомобиль Nissan Navara для обеспечения мобильности и выполнения боевых задач подразделения.
С наступлением холодов боевые действия могут перейти в другую фазу. Россияне рассчитывают больше использовать бронетехнику, ведь передвижение на мотоциклах и квадроциклах в грязи станет почти невозможным.
Об ожидаемых изменениях на поле боя в эфире 24 Канала рассказала пресс-офицер подразделения беспилотных систем "Феникс" Госпогранслужбы Александра Кондратюк. Она отметила, что подразделение, создано на базе пехотинцев Луганского пограничного отряда, сейчас входит в Силы беспилотных систем и уже готовится к осенне-зимней активизации врага.
Как изменится тактика врага с приходом холодов?
В теплые дни россияне еще активно пользуются мотоциклами, квадроциклами и даже электросамокатами. Однако с наступлением дождей такая техника теряет эффективность, и противник ищет другие варианты.
Когда почва раскиснет, в пешем порядке или на легкой мототехнике передвигаться будет значительно труднее. У бронетехники в таких условиях больше возможностей, поэтому именно ее оккупанты будут пытаться применять чаще. Мы же готовимся и ждем интересную просмажку,
– отметила Александра.
Украинские подразделения учитывают эти риски еще до начала сезона дождей. Речь идет не только об усилении огневых позиций или изменение логистики, но и об адаптации тактики под новые погодные условия. Холодный период всегда приносит осложнения, но одновременно открывает возможности для новых решений на поле боя.
История и символика подразделения "Феникс"
Подразделение "Феникс" сформировалось на базе боевого опыта пехотинцев Луганского пограничного отряда, которые обороняли Бахмут и первыми начали активно использовать дроны. Впоследствии это направление стало главным в их работе.
В конце 2024 года создалось подразделение "Рубак". Это был единственный в системе Госпогранслужбы, который работал исключительно с дронами. Благодаря эффективной работе нас привлекли к проекту президента "Линия дронов", а уже летом этого года мы вошли в Силы беспилотных систем,
– рассказала Александра.
По данным подразделения, в 2024 году и в начале 2025-го "Феникс" уничтожил 933 оккупантов, 169 единиц танков и бронетехники, 811 автомобилей, 221 склад боеприпасов и более 4 тысяч укрытий. Общая стоимость уничтоженной техники превышает 600 миллионов долларов, что делает "Феникс" одним из самых эффективных подразделений беспилотной авиации.
Наши сердца горячие к тому, чтобы наконец приблизить мир на востоке украинского солнца,
– подчеркнула пресс-офицерка.
Название "Феникс" символизирует постоянное обновление и возрождение: подразделение совершенствует методы работы с дронами и расширяет возможности, чтобы менять ход событий на поле боя.
Как присоединиться к "Фениксу" и поддержать подразделение:
У "Феникса" действуют активные страницы в Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и Telegram, где желающие могут связаться с военными и получить контакты рекрутеров. Также работает официальный сайт, на котором можно заполнить анкету онлайн.
Подать заявку можно и через приложения "Дія", "Резерв" или "Армия ПС". Это удобный способ быстро присоединиться к нашей команде,
– объяснила пресс-офицерка.
Кроме набора новых бойцов, подразделение нуждается и в материальной поддержке. Сейчас идет сбор средств на автомобиль Nissan Navara, который поможет обеспечивать мобильность и выполнения боевых задач.
Результаты подразделения "Феникс" и производственные возможности Украины по БпЛА
- Дроны существенно меняют тактику ведения боевых действий. Украина достигает прогресса в производстве и способна производить 5 000 000 FPV-дронов в год, при этом внимание сосредотачивается на качестве и эффективности их использования.
- Подразделение "Феникс" уничтожает более 1 500 оккупантов, более 1 200 ранит, ликвидирует 103 танка, 205 единиц бронетехники, 99 минометов, 284 пушки, 1 924 единицы транспорта, 458 складов боеприпасов, 43 пункта управления БпЛА и 342 вражеских дрона. Общая стоимость уничтоженной техники превышает 1 000 000 000 долларов.
- За неделю на трех направлениях "Феникс" уничтожает один наземный роботизированный комплекс, четыре БТР, один танк, 21 мотоцикл, два пункта управления БпЛА, 50 грузовиков, 34 автомобиля, одно средство РЭБ, 14 пушек, восемь беспилотников и 18 складов с боеприпасами. Среди самых дорогих целей фиксируют два или три комплекса ТОС "Солнцепек".