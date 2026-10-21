Месяцами сидят под полами и в подвалах: боец Kraken раскрыл опасную тактику россиян

Российские военные все чаще пытаются проникать через украинскую оборону небольшими группами, обходить позиции Сил обороны и закрепляться в укрытиях. Оттуда они могут дожидаться подкрепления и возможности нанести удар по украинским военным или нарушить их логистику.

Заместитель командира полка беспилотных систем "Kraken" Третьего армейского корпуса Даниил Положухно в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, как работает тактика российской инфильтрации, почему оккупанты могут долго оставаться в укрытиях и как украинские военные противодействуют этому.

Как россияне проникают через украинскую оборону?

Российские военные пытаются продвигаться небольшими группами, обходя украинские позиции. Их цель – добраться до укрытий, остаться незамеченными и дождаться момента, когда можно будет действовать дальше.

По словам Положухна, такие военные могут месяцами находиться в укрытиях – в частности, в подвалах, ямах, домах и даже под полами. Оттуда они пытаются создавать проблемы украинским подразделениям, в частности нарушать логистику и минировать территорию.

Это затрудняет обнаружение противника: даже если россияне не контролируют определенный участок фронта, отдельные группы могут оставаться там и представлять угрозу.

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Как ВСУ находят россиян в укрытиях?

Для противодействия инфильтрации Третий армейский корпус создал единый разведывательный центр. Он координирует работу разведывательных подразделений бригад, Главного управления разведки и Сил специальных операций.

Важную роль играют беспилотники, которые помогают выявлять позиции противника и передавать информацию для поражения целей. Это позволяет находить российские группы и уничтожать их, снижая риски для украинских военных.

У нас есть единый разведывательный центр, который координирует разведывательные подразделения бригад, ГУР и ССО,

– пояснил Положухно.

Благодаря такой координации украинские военные могут объединять данные из разных источников и быстрее реагировать на угрозы. В то же время результат зависит не только от количества дронов, но и от взаимодействия разведки, операторов беспилотников и подразделений на земле.

Проникновение небольшими группами позволяет россиянам избегать части прямых столкновений, однако не гарантирует успеха. Если украинские военные обнаруживают такие группы, противник рискует лишиться возможности незаметно передвигаться и получать снабжение.