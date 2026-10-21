Заступник командира полку безпілотних систем Kraken Третього армійського корпусу Данило Положухно в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, як працює тактика російської інфільтрації, чому окупанти можуть довго залишатися в укриттях і як українські військові протидіють.

Як росіяни проникають крізь українську оборону?

Російські військові намагаються просуватися малими групами, оминаючи українські позиції. Їхня мета – дістатися укриття, залишитися непоміченими й дочекатися моменту, коли можна буде діяти далі.

За словами Положухна, такі військові можуть місяцями перебувати в укриттях – зокрема, у підвалах, ямах, будинках і навіть під підлогами. Звідти вони намагаються створювати проблеми українським підрозділам, зокрема порушувати логістику та мінувати територію.

Це ускладнює виявлення противника: навіть якщо росіяни не контролюють певну ділянку фронту, окремі групи можуть залишатися там і становити загрозу.

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Для протидії інфільтрації Третій армійський корпус створив єдиний розвідувальний центр. Він координує роботу розвідувальних підрозділів бригад, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій.

Важливу роль відіграють безпілотники, які допомагають виявляти позиції противника та передавати інформацію для ураження цілей. Це дає змогу знаходити російські групи й знищувати їх, зменшуючи ризики для українських військових.

У нас є єдиний розвідувальний центр, який координує розвідувальні підрозділи бригад, ГУР і ССО,

– пояснив Положухно.

Завдяки такій координації українські військові можуть об'єднувати дані з різних джерел і швидше реагувати на загрози. Водночас результат залежить не лише від кількості дронів, а й від взаємодії розвідки, операторів безпілотників і підрозділів на землі.

Проникнення малими групами дає росіянам змогу уникати частини прямих зіткнень, однак не гарантує успіху. Якщо українські військові виявляють такі групи, противник ризикує втратити можливість непомітно пересуватися й отримувати забезпечення.