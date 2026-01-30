Гигантская угроза, обозреватель сказал, чем опасны российские дроны с дистанционным управлением

Россия запускает "Шахеды" на сверхнизкой высоте и переходит к ручному управлению. Это затрудняет обнаружение целей и работу противовоздушной обороны над городами.

Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил, почему такая тактика затрудняет обнаружение дронов и работу противовоздушной обороны. Он также сказал, что в действиях России появился еще один элемент, который делает эти атаки опасными.

Почему "Шахеды" летят на сверхнизкой высоте?

Пехньо сказал, что сам полет на сверхнизкой высоте не является чем-то уникальным. И Россия, и Украина пытаются вести воздушные цели как можно ниже, потому что так проще "спрятаться" за рельефом. Когда дрон огибает местность и постоянно исчезает из радиолокационного поля, его труднее не только обнаружить, но и сопровождать.

Если цель постоянно маневрирует и падает из поля обнаружения, то обнаружить ее становится очень сложно и спрогнозировать маршрут полета, а затем работу средств противовоздушной обороны,

– объяснил военный обозреватель.

Он добавил, что в такой тактике есть простая логика: чем позже цель увидели, тем меньше времени остается на реакцию. Именно поэтому низкий полет часто сочетают с другими приемами, чтобы усложнить перехват. И сейчас, по его словам, Россия как раз добавляет к этому еще один элемент.

Ручное управление "Шахедами" через Starlink

Обозреватель отметил, что главная новизна последних недель не в высоте, а в способе управления дроном. Он объяснил, что россияне начали использовать прямое дистанционное управление, и это меняет поведение дрона в полете. По его словам, когда связь не подавляется средствами радиоэлектронной борьбы, вариантов остановки становится меньше. В таком случае ключевым остается физическое сбивание, а его усложняет именно сверхнизкая высота.

Новое здесь только то, что россияне применяют прямое управление. И это им позволяет история со старлинками. Они не поддаются противодействию средств радиоэлектронной борьбы, их нужно сбивать физически,

– сказал Пехньо.

Он добавил, что в этих условиях решающим становится обнаружение цели, потому что без этого перехват может не состояться вовремя. Обозреватель привел в пример ситуации, когда дроны над городом появляются внезапно и так же быстро исчезают. Именно в этом и заключается наибольшая опасность такого сочетания.

Два способа противодействия "Шахедам" с ручным управлением

Пехньо подчеркнул, что из-за низкого полета и прямого управления угроза становится ощутимо больше. По его словам, сложность не только в сбивании, а в том, чтобы вовремя увидеть цель и не потерять ее на маршруте. Он отметил, что последние примеры показали эту проблему максимально наглядно.

Их чрезвычайно сложно обнаружить. И это огромная на самом деле гигантская угроза,

– подчеркнул он.

Противодействие в этой ситуации имеет два направления. Первый – административный, то есть попытка ограничить возможность такого управления через решение SpaceX. Второй – физическое сбивание, но это сложная задача, которая не закрывается быстро. Он добавил, что оба подхода требуют времени и системной работы, потому что быстрого "волшебного" решения нет.

