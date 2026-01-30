Гигантская угроза, обозреватель сказал, чем опасны российские дроны с дистанционным управлением
- Россия запускает "Шахеды" на сверхнизкой высоте, переходя к ручному управлению, что затрудняет обнаружение целей.
- Такая тактика усложняет работу противовоздушной обороны над городами, делая атаки более опасными.
Россия запускает "Шахеды" на сверхнизкой высоте и переходит к ручному управлению. Это затрудняет обнаружение целей и работу противовоздушной обороны над городами.
Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил, почему такая тактика затрудняет обнаружение дронов и работу противовоздушной обороны. Он также сказал, что в действиях России появился еще один элемент, который делает эти атаки опасными.
Смотрите также Единственный вариант, – политолог сказал, как можно обеспечить энергетическое перемирие
Почему "Шахеды" летят на сверхнизкой высоте?
Пехньо сказал, что сам полет на сверхнизкой высоте не является чем-то уникальным. И Россия, и Украина пытаются вести воздушные цели как можно ниже, потому что так проще "спрятаться" за рельефом. Когда дрон огибает местность и постоянно исчезает из радиолокационного поля, его труднее не только обнаружить, но и сопровождать.
Если цель постоянно маневрирует и падает из поля обнаружения, то обнаружить ее становится очень сложно и спрогнозировать маршрут полета, а затем работу средств противовоздушной обороны,
– объяснил военный обозреватель.
Он добавил, что в такой тактике есть простая логика: чем позже цель увидели, тем меньше времени остается на реакцию. Именно поэтому низкий полет часто сочетают с другими приемами, чтобы усложнить перехват. И сейчас, по его словам, Россия как раз добавляет к этому еще один элемент.
Ручное управление "Шахедами" через Starlink
Обозреватель отметил, что главная новизна последних недель не в высоте, а в способе управления дроном. Он объяснил, что россияне начали использовать прямое дистанционное управление, и это меняет поведение дрона в полете. По его словам, когда связь не подавляется средствами радиоэлектронной борьбы, вариантов остановки становится меньше. В таком случае ключевым остается физическое сбивание, а его усложняет именно сверхнизкая высота.
Новое здесь только то, что россияне применяют прямое управление. И это им позволяет история со старлинками. Они не поддаются противодействию средств радиоэлектронной борьбы, их нужно сбивать физически,
– сказал Пехньо.
Он добавил, что в этих условиях решающим становится обнаружение цели, потому что без этого перехват может не состояться вовремя. Обозреватель привел в пример ситуации, когда дроны над городом появляются внезапно и так же быстро исчезают. Именно в этом и заключается наибольшая опасность такого сочетания.
Два способа противодействия "Шахедам" с ручным управлением
Пехньо подчеркнул, что из-за низкого полета и прямого управления угроза становится ощутимо больше. По его словам, сложность не только в сбивании, а в том, чтобы вовремя увидеть цель и не потерять ее на маршруте. Он отметил, что последние примеры показали эту проблему максимально наглядно.
Их чрезвычайно сложно обнаружить. И это огромная на самом деле гигантская угроза,
– подчеркнул он.
Противодействие в этой ситуации имеет два направления. Первый – административный, то есть попытка ограничить возможность такого управления через решение SpaceX. Второй – физическое сбивание, но это сложная задача, которая не закрывается быстро. Он добавил, что оба подхода требуют времени и системной работы, потому что быстрого "волшебного" решения нет.
Что известно о так называемом перемирии?
- 30 января представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе Дональда Трампа. В то же время никаких письменных договоренностей или международных гарантий объявлено не было. Накануне, 29 января, российские войска нанесли удары по энергосистеме Украины, что привело к обесточиванию в нескольких областях, о чем официально сообщало Минэнерго.
- В Украине не рассматривают эти заявления как реальное перемирие. Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба предупреждал, что Россия может готовить новые удары, в частности на фоне ожидаемого похолодания. Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко отмечал, что так называемое энергетическое перемирие было бы выгодно прежде всего России, ведь позволило бы ей сохранить доходы от нефти и газа и использовать их для продолжения войны.
- Причины заявлений Москвы остаются на уровне экспертных оценок. Роман Бессмертный, Иван Ус, Анатолий Храпчинский и Олег Саакян в своих комментариях высказывали различные предположения относительно мотивов Кремля – от влияния сильных морозов и экономического давления до попыток продать США идею энергетической паузы. В то же время все они сходятся на том, что Россия сохраняет возможность в любой момент возобновить или изменить характер ударов, а признаков стабильного прекращения атак или реального перемирия пока нет.