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      Тактика линия защиты – перекручивать фокус внимания, – МИД о деле MH17

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      В Гааге 9 марта начали рассмотрение дела MH17, среди обвиняемых пока – 4 человека. Ни один из них в зале суда не явился, но они представлены адвокатами, которые уже гнут свою тактику защиты.

      Она заключается в искажении фокуса внимания на маловажные детали. Об этом рассказала заместитель директора департамента МИД по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева в комментарии "Громадському".

      Актуально Доказательства против обвиняемых стопроцентные, – посол Украины в Нидерландах о суде по делу MH17

      Недаром нидерландский прокурор в начале своей речи обращал внимание на то, что это дело не о закрытии Украиной авиапространства. Это совсем о другом. Но это тактика линии защиты – перекручивать фокус внимания с подозреваемых на другие детали,
      – отметила она.

      Именно такой тактики придерживаются адвокаты одного из обвиняемых Олега Пулатова. Именно они утверждали, что вопрос закрытия воздушного пространства Украины "не был достаточно расследован".

      Дипломат уточнила, что знает: прокуроры дадут достойный ответ на вопрос, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство.

      В то же время, представитель МИД рассказала, что представителей Украины в суде Нидерландов разместили в так называемой "гостевой ложе". Оттуда было видно только судей и прокуроров.

      "Для украинской делегации это, с одной стороны, важный день, а с другой стороны, вызывает очень много чувств и воспоминаний про все наши предыдущие годы – когда собирали доказательства, когда работали над различными процессами по делу МН17. Конечно, были и очень трогательные моменты, особенно когда зачитывался список погибших ли", – добавила Оксана Золотарева.

      Основное о катастрофе MH17:

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзии.
      • На борту были 298 человек, погибли все.
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность.
      • Среди подозреваемых в совершении преступления трое россиян – Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
      • 9 марта 2020 года в судебном комплексе "Скипхол" в Гааге состоялось первое заседание по этому делу.

      катастрофа MH17 на Донбасі
      Катастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы Катастрофа Пророссийские боевики Решение суда Нидерланды MH17 Новости политики
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