Тактика линия защиты – перекручивать фокус внимания, – МИД о деле MH17

В Гааге 9 марта начали рассмотрение дела MH17, среди обвиняемых пока – 4 человека. Ни один из них в зале суда не явился, но они представлены адвокатами, которые уже гнут свою тактику защиты.

Она заключается в искажении фокуса внимания на маловажные детали. Об этом рассказала заместитель директора департамента МИД по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева в комментарии "Громадському".

Актуально Доказательства против обвиняемых стопроцентные, – посол Украины в Нидерландах о суде по делу MH17

Недаром нидерландский прокурор в начале своей речи обращал внимание на то, что это дело не о закрытии Украиной авиапространства. Это совсем о другом. Но это тактика линии защиты – перекручивать фокус внимания с подозреваемых на другие детали,

– отметила она.

Именно такой тактики придерживаются адвокаты одного из обвиняемых Олега Пулатова. Именно они утверждали, что вопрос закрытия воздушного пространства Украины "не был достаточно расследован".

Дипломат уточнила, что знает: прокуроры дадут достойный ответ на вопрос, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство.

В то же время, представитель МИД рассказала, что представителей Украины в суде Нидерландов разместили в так называемой "гостевой ложе". Оттуда было видно только судей и прокуроров.

"Для украинской делегации это, с одной стороны, важный день, а с другой стороны, вызывает очень много чувств и воспоминаний про все наши предыдущие годы – когда собирали доказательства, когда работали над различными процессами по делу МН17. Конечно, были и очень трогательные моменты, особенно когда зачитывался список погибших ли", – добавила Оксана Золотарева.

Основное о катастрофе MH17:

Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзии.

На борту были 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность.

Среди подозреваемых в совершении преступления трое россиян – Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

9 марта 2020 года в судебном комплексе "Скипхол" в Гааге состоялось первое заседание по этому делу.



Катастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала