Тактика лінії захисту – перекручувати фокус уваги, – МЗС про справу MH17

У Гаазі 9 березня почали розгляд справи MH17, серед обвинувачених поки – 4 людини. Жоден із них у залі суду не з’явився, але вони представлені адвокатами, що вже гнуть свою тактику захисту.

Вона полягає у перекручуванні фокусу уваги на маловажливі деталі. Про це розповіла заступниця директора департаменту МЗС з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова у коментарі "Громадському".

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Недарма нідерландський прокурор на початку своєї промови звертав увагу на те, що це справа не про закриття Україною авіапростору. Це зовсім про інше. Але це тактика лінії захисту – перекручувати фокус уваги з підозрюваних на інші деталі,

– зауважила вона.

Саме такої тактики дотримуються адвокати одного з обвинувачених Олега Пулатова. Саме вони стверджували, що питання закриття повітряного простору Україною "не було достатньо розслідуване".

Дипломат уточнила, що знає: прокурори дадуть гідну відповідь на запитання, чому Україна не закрила свій повітряний простір.

Водночас, представниця МЗС розповіла, що представників України у суді Нідерландів розмістили у так званій "гостьовій ложі". Звідти було видно виключно суддів і прокурорів.

"Для української делегації це, з одного боку, важливий день, а з іншого боку, викликає дуже багато почуттів та спогадів про всі наші попередні роки — коли збирали докази, коли працювали над різними процесами у справі МН17. Звичайно, були й дуже зворушливі моменти, особливо коли зачитувався перелік осіб, які загинули", – додала Оксана Золотарьова.

Основне про катастрофу MH17:

Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.

Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.

На борту були 298 людей, загинули всі.

У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.

Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.

За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.

Серед підозрюваних у здійсненні злочину: троє росіян – Сергій Дубинський, Ігор Гіркін, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.

9 березня 2020 року у судовому комплексі "Скіпхол" у Гаазі відбулося перше засідання у цій справі.



Катастрофа MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу