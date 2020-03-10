08:56
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Тактика лінії захисту – перекручувати фокус уваги, – МЗС про справу MH17

      - Читать новость на русском
      Суд у справі MH17 / Getty images

      У Гаазі 9 березня почали розгляд справи MH17, серед обвинувачених поки – 4 людини. Жоден із них у залі суду не з’явився, але вони представлені адвокатами, що вже гнуть свою тактику захисту.

      Вона полягає у перекручуванні фокусу уваги на маловажливі деталі. Про це розповіла заступниця директора департаменту МЗС з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова у коментарі "Громадському".

      Актуально Докази проти обвинувачених стовідсоткові, – посол України в Нідерландах про суд у справі MH17

      Недарма нідерландський прокурор на початку своєї промови звертав увагу на те, що це справа не про закриття Україною авіапростору. Це зовсім про інше. Але це тактика лінії захисту – перекручувати фокус уваги з підозрюваних на інші деталі,
      – зауважила вона.

      Саме такої тактики дотримуються адвокати одного з обвинувачених Олега Пулатова. Саме вони стверджували, що питання закриття повітряного простору Україною "не було достатньо розслідуване".

      Дипломат уточнила, що знає: прокурори дадуть гідну відповідь на запитання, чому Україна не закрила свій повітряний простір.

      Водночас, представниця МЗС розповіла, що представників України у суді Нідерландів розмістили у так званій "гостьовій ложі". Звідти було видно виключно суддів і прокурорів.

      "Для української делегації це, з одного боку, важливий день, а з іншого боку, викликає дуже багато почуттів та спогадів про всі наші попередні роки — коли збирали докази, коли працювали над різними процесами у справі МН17. Звичайно, були й дуже зворушливі моменти, особливо коли зачитувався перелік осіб, які загинули", – додала Оксана Золотарьова.

      Основне про катастрофу MH17:

      • Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
      • Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
      • На борту були 298 людей, загинули всі.
      • У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
      • Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.
      • За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.
      • Серед підозрюваних у здійсненні злочину: троє росіян – Сергій Дубинський, Ігор Гіркін, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.
      • 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Скіпхол" у Гаазі відбулося перше засідання у цій справі.

      катастрофа MH17 на Донбасі
      Катастрофа MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Як турецькі дрони знущаються з російських систем ППО: відео
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Жертви Катастрофа Проросійські бойовики Рішення суду Нідерланди MH17 Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:02 "Діра" в бюджеті: через що затримують виплату стипендій та індексацію пенсій
      Юлія Поскробок
      9 березня , 22:00 Інсульт та перша допомога: що повинен знати кожен
      Уляна Супрун
      9 березня , 19:00 Розповідаємо про ківі: користь та причини додати фрукт до раціону
      Світлана Фус
      9 березня , 17:42 Обвал фондових ринків і падіння цін на нафту: що відомо про причини і ймовірні наслідки кризи
      Емал Набі
      9 березня , 16:00 Стратегії ЄС: чи зможе Україна стати частиною енергетичної реальності Європи?
      Максим Єфімов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук