Талантливые люди востребованы, – Поважный рассказал о конкурсе профессий в Мариуполе

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий Worldskills. Первый отборочный этап для молодых специалистов состоялся в Мариуполе.

Генеральным партнером мероприятия уже шестой год подряд выступает "Метинвест". Соревнования состоятся по 18 компетенциям.

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Смысл заданий – дать возможность участникам продемонстрировать свои практические навыки в установленное время.

Ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный считает, что талантливые люди востребованы. Тем более те, которые не стесняются, которые стремятся развиваться, показать свои таланты, доказать, что они являются лучшими.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы ребята или непосредственно после учебных заведений, или пройдя практику на производстве, приходили к нам, учились и развивали таланты, становились успешными и получали отличный карьерный старт", – отметил Поважный.

Конкурс профессий в Мариуполе при поддержке "Метинвеста": смотрите сюжет

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса, который еще называется Олимпийские игры для студентов и работников в возрасте 18 – 22 года. Такое мероприятие в нашем государстве проводят уже 5 лет подряд.