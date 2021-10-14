Генеральним партнером заходу вже шостий рік поспіль виступає "Метінвест". Змагання відбудуться за 18 компетенціями.

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Сенс завдань – дати можливість учасникам продемонструвати свої практичні навички у встановлений час.

Ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний вважає, що талановиті люди – затребувані. Тим більше ті, які не соромляться, які прагнуть розвиватися, показати свої таланти, довести, що вони є найкращими.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб хлопці або безпосередньо після навчальних закладів або, пройшовши практику на виробництві, приходили до нас, вчилися розвивали таланти, ставали успішними і отримували класний кар'єрний старт", – наголосив Поважний.

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