"Талибан" хочет назначить своего посла в Москве

"Талибан" заявил, что хотят назначить своего посла в России. Представитель боевиков заявил якобы это "дипломатический шаг".

Соответствующее заявление в эфире российских СМИ сделал официальный представитель движения Забиулла Муджахид. Это случилось 29 декабря.

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Боевики талибана заявили о желании назначить посла в Москве

У нас есть план, особенно в отношении действующих посольств, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг,

– заявил Муджахид.

Пояснил, что якобы посольства и консульства важны для дипломатических отношений. Именно поэтому, по его словам, боевики Талибана на этот счет сотрудничают.

Кстати, Россия еще раньше признавала, что поддерживает хорошие отношения с талибами, а также финансировала их деятельность. Еще в августе 2021 года спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой "Талибана".

Кратко о действиях боевиков Афганистане

Талибы 15 августа 2021 года заявили, что захватили Афганистан. Это случилось в процессе вывода войск США из страны.

Кстати, талибы контролировали власть в стране до 1997 года, пока Штаты не ввели туда свои войска.

После нового захвата власти боевиками в 2021 году весь мир отреагировал. В частности США, Великобритания, Германия, Испания и ряд других стран эвакуируют своих дипломатов. Кроме того, международное сообщество было обеспокоено ситуацией.

Впоследствии боевики начали совершать насилие в отношении местных жителей. В частности от их действий страдают женщины. 28 декабря боевики Талибана открыли огонь по женщинам, которые вышли на акцию протеста в Кабуле.

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