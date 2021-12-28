Это произошло недалеко от столичной больницы. Десятки женщин устроили акцию протеста.

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Они несли плакаты с надписями "Мы – голос голодного народа", "Справедливости!", "Да здравствует человечество". После этого боевики начали стрелять.

Заметим, талибы уже неоднократно применяли насилие к мирным протестующим. В частности, в сентябре 2021 они жестоко разогнали митинг в Кабуле: били палками и стреляли.

Отношение талибов к женщинам

Протест женщин в Афганистане: что талибы сделали на этом событии – смотрите видео: