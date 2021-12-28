Це сталось неподалік столичної лікарні. Десятки жінок влаштували акцію протесту.

До теми Таліби заборонили лікарям допомагати будь-якій жінці, якщо поруч немає її чоловіка

Вони несли плакати із написами "Ми – голос голодного народу", "Справедливості!", "Хай живе людство". Після цього бойовики почали стріляти.

Зауважимо, таліби вже неодноразово застосовували насильство до мирних протестувальників. Зокрема, у вересні 2021 вони жорстоко розігнали мітинг у Кабулі: били палицями та стріляли.

Ставлення талібів до жінок

Таліби відомі своїм суворим та жорстоким ставленням до жінок. Коли вони захопили владу в Афганістані, то жінки одразу відчули обмеження прав.

Наприклад, дівчатам в Афганістані заборонили навчатися після 7 класу. Водночас у Кабульський університет заборонили заходити студенткам та викладачкам.

Загалом при владі терористів значно зріс рівень насильства щодо жінок та кількість зґвалтувань.

Нещодавно таліби навіть заборонили транслювати на телебаченні серіали, у яких ролі грають жінки. Крім того, не можна показувати фільми, які "суперечать афганським цінностям" або містять кадри, де чоловік оголюється.

Протест жінок в Афганістані: як таліби повелися на цій події – дивіться відео: