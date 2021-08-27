"Талибан" не заинтересован в уничтожении "ИГИЛ", – арабский журналист
Источник:24 канал
Талибам нужно признание на международной арене, для этого они временно будут показывать, что изменились. Впрочем ожидать, что террористы будут бороться против "Исламского государства", не стоит.
Об этом в эфире 24 каналу заявил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, теракты в Афганистане выгодны талибам.
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"Я считаю, что "Талибан" не заинтересован в уничтожении "ИГИЛа", и склоняюсь к мысли, что это более радикальное крыло откололось и им не понравилось сближение талибов с американцами", – прокомментировал теракты Фараджаллах.
Если же взрывы возле аэропорта Кабула прогремели из-за представителей "ИГИЛа", то для талибов это шанс показать, что они якобы умеренные и есть более радикальные чем они.
Коалиция против ИГИЛа
Журналист отметил, что поверить в то, что талибы изменились, можно только после переговоров о создании современной республики (так называемой Пандширской автономии – 24 канал) или коалиции против "ИГИЛа".
"Если талибы игнорировать любые попытки коалиции с другими умеренными силами, тогда мы увидим, что им это выгодно и интересно", – отметил Фараджаллах.
Россия и Китай пообещали признание
По словам арабского журналиста, за последние 20 лет представители "Талибана" поумнели. Они научились в циничных стран говорить одно, а делать другое. Переговорами с администрацией экс-президента США Дональда Трампа они только выиграли для себя время.
"Талибам нужно признание. Похоже, Россия и Китай им пообещали несколько больше, признание на международной арене", – пояснил Фараджаллах.
Он добавил, что террористы будут показывать другое лицо, пока Россия и Китай будут ветировать любые вторжения в Афганистан. Таким образом талибы будут хорошо себя чувствовать.
Фараджаллах прокомментировал коалицию с талибами против ИГИЛа: смотрите видео
Деятельность "Талибана" в Афганистане: последние новости
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- Талибы в конце августа заблокировали въезды в аэропорт Кабула и начали тщательно осматривать иностранную прессу. Неподалеку от аэропорта 27 августа произошла перестрелка, детали пока неизвестны.
- Террористы решили контролировать и бывшую афганскую власть. Экс-президента страны Хамида Карзая и экс-премьера Абдулла Абдулла 26 августа взяли под домашний арест.