"Талибан" не заинтересован в уничтожении "ИГИЛ", – арабский журналист

Талибам нужно признание на международной арене, для этого они временно будут показывать, что изменились. Впрочем ожидать, что террористы будут бороться против "Исламского государства", не стоит.

Об этом в эфире 24 каналу заявил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, теракты в Афганистане выгодны талибам.

К теме Это урок для местных жителей, – арабский журналист о теракте в Кабуле

"Я считаю, что "Талибан" не заинтересован в уничтожении "ИГИЛа", и склоняюсь к мысли, что это более радикальное крыло откололось и им не понравилось сближение талибов с американцами", – прокомментировал теракты Фараджаллах.

Если же взрывы возле аэропорта Кабула прогремели из-за представителей "ИГИЛа", то для талибов это шанс показать, что они якобы умеренные и есть более радикальные чем они.

Коалиция против ИГИЛа

Журналист отметил, что поверить в то, что талибы изменились, можно только после переговоров о создании современной республики (так называемой Пандширской автономии – 24 канал) или коалиции против "ИГИЛа".

"Если талибы игнорировать любые попытки коалиции с другими умеренными силами, тогда мы увидим, что им это выгодно и интересно", – отметил Фараджаллах.

Россия и Китай пообещали признание

По словам арабского журналиста, за последние 20 лет представители "Талибана" поумнели. Они научились в циничных стран говорить одно, а делать другое. Переговорами с администрацией экс-президента США Дональда Трампа они только выиграли для себя время.

"Талибам нужно признание. Похоже, Россия и Китай им пообещали несколько больше, признание на международной арене", – пояснил Фараджаллах.

Он добавил, что террористы будут показывать другое лицо, пока Россия и Китай будут ветировать любые вторжения в Афганистан. Таким образом талибы будут хорошо себя чувствовать.

Фараджаллах прокомментировал коалицию с талибами против ИГИЛа: смотрите видео

Деятельность "Талибана" в Афганистане: последние новости