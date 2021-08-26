Талибы сначала лишили бывшего главы страны и премьера охраны. Впоследствии они конфисковали у них оружие и автомобили.

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Детали о домашнем аресте

Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле без охранников. Их будущее зависит от милости талибов.

И бывший президент, и экс-премьер-министр в августе решили не оставлять захваченный "Талибаном" Афганистан.

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Ситуация в Афганистане: последние новости

  • В Германии считают, что угроза теракта в Кабуле стала еще больше и конкретнее. Сейчас ситуацию в стране признали максимально опасной.
  • Самолет Военно-воздушных сил Италии обстреляли сразу после взлета в аэропорту Кабула. На его борту было почти 100 человек.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал организацию эвакуации людей из Афганистана самой сложной операцией, с которой когда-либо приходилось сталкиваться. Однако заявил, что государство не остановится.
  • "Талибан" запретил афганским женщинам ходить на работу и обязал их сидеть дома. Такое решение якобы одобрили временно.