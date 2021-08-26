Таліби спершу позбавили колишнього очільника країни та прем'єра охорони. Згодом вони конфіскували у них зброю й автомобілі.
До теми Теракт в аеропорту Кабула може статися найближчим часом, – Міноборони Британії
Деталі про домашній арешт
Карзай і Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом в Кабулі без охоронців. Їхнє майбутнє залежить від милості талібів.
І колишній президент, і експрем'єр-міністр у серпні вирішили не залишати захоплений "Талібаном" Афганістан.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- У Німеччині вважають, що загроза теракту в Кабулі стала ще більшою та конкретнішою. Наразі ситуацію в країні визнали максимально небезпечною.
- Літак Військово-повітряних сил Італії обстріляли одразу після зльоту в аеропорту Кабула. На його борту було майже 100 людей.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав організацію евакуації людей з Афганістану найскладнішою операцією, з якою коли-небуть доводилося стикатися. Однак заявив, що держава не зупиниться.
- "Талібан" заборонив афганським жінкам ходити на роботу та зобов'язав їх сидіти вдома. Таке рішення нібито схвалили тимчасово.