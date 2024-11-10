Талибан впервые примет участие в климатической конференции ООН

Талибан примет участие в климатической конференции Организации Объединенных Наций. Она состоится 11 ноября в Азербайджане.

24 Канал со ссылкой на дипломатический источник Reuters пишет, что представителей подконтрольного "Талибану" Национального агентства по окружающей среде пригласил Азербайджан. Хотя там это никак не комментировали.

Смотрите также Сын убитого лидера "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена жив, он готовит новые масштабные теракты, – СМИ

Что известно об участии "Талибана" в конференции ООН

Представители "Талибана" примут участие в большой климатической конференции Организации Объединенных Наций, которая начнется на следующей неделе,

– сообщил в воскресенье МИД Афганистана.

Хотя государства-члены ООН не признают "Талибан" как официальное правительство Афганистана, однако они смогут участвовать во второстепенных дискуссиях и проводить двусторонние встречи.

Кстати, талибов не признают из-за жестких ограничений, которые они вводят против женщин, по этой же причине они не могут занять место в Генеральной Ассамблее ООН.

Журналисты рассказали, что конференция ООН по изменению климата COP29 начнется в Азербайджане уже 11 ноября и будет одним из важнейших международных событий, в котором примут участие представители "Талибана".

Смотрите также Гутерреш снова "вляпался": оккупационные власти Крыма позвали на форум ООН

В последние годы "Талибан" участвовал в организованных ООН встречах по Афганистану в Катаре, а министры "Талибана" посещали форумы в Китае и Центральной Азии.

Глава нацагентства Матиул Хак Халис заявил, что делегация использует конференцию для: