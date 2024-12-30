Талибан запретил окна с видом на места, где часто находятся женщины

Верховный лидер Талибана издал приказ, запрещающий возводить дома с окнами на места, где присутствуют женщины. Более того, если такие окна уже есть в нынешних домах, то их обязаны заколотить досками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France 24.

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Что известно о циничном запрете Талибана в отношении женщин

Так, согласно заявлению лидера Талибана, новые здания в Афганистане не должны иметь окон, через которые можно было бы увидеть "двор, кухню, колодец соседа и другие места, которыми обычно пользуются женщины".

Увидеть женщин, которые работают на кухнях, во дворах или собирают воду из колодцев, может привести к непристойным действиям,

– говорится в документе.

Муниципальные власти и другие соответствующие департаменты должны будут контролировать строительные площадки, чтобы убедиться, что невозможно заглянуть в дома соседей.

В случае наличия таких окон владельцам предложат построить стену или закрыть обзор, "чтобы избежать неудобств для соседей, говорится в указе.

Заметим, в августе Талибан объявил о новых законах "о пороках и добродетели", согласно которым женщинам отныне запрещено говорить и показывать лицо в общественных местах. Более того, женщинам запретили даже смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровным или брачным родством – и наоборот.

Также талибы запретили послешкольное образование для девушек и женщин, ограничила трудоустройство и заблокировала доступ к паркам и другим общественным местам.