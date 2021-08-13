Талибы нацелились на весь Афганистан: какой важный урок должна вынести Украина

Группировка "Талибан" уже контролирует две трети Афганистана. На полный захват страны отводят не больше месяца, ведь правительственные войска всё чаще переходят на сторону талибов, передавая им передовое американское вооружение.

Хотя американские и британские войска возвращаются в Афганистан. Все же не стоит расчитывать на то, что они снова ввяжуться в войну.

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Талибы ошеломили скоростью продвижения опытных военных разведки США

Накануне, всего за сутки, террористическая группировка "Талибан" взяла под свой контроль третий и второй по величине города Афганистана – Герат и Кандагар. Также талибы оказались на подступах к Кабулу, захватив город Газни. Это приводит к полной изоляции официального правительства в столице, ведь она фактически оказывается осажденным талибами.

Захватив Газни, талибы полностью отрезали Кабул от связи с южными провинциями страны. Линия фронта на сегодня проходит всего в сотне миль от места, где заседает прозападный президент страны Ашраф Гани.



Президент Афганистана Ашраф Гани / Фото Flickr

Даже американские военные эксперты заявляют, осталось меньше месяца до падения Кабула и всего пару месяцев до полного захвата власти в стране талибами. Хотя ранее американская разведка отводила на этот процесс от полугода до года. В условиях, когда американцы ушли с территории страны.

Но талибы ошеломили скоростью продвижения даже самых опытных военных американской разведки и сил национальной безопасности. Там в экстренном режиме пересматривают свою политику относительно скорости вывода войск.

И такой шок выглядит вполне логично, ведь захват талибами Кандагара имеет еще и символическое значение. По сути это неформальная столица движения "Талибан". Именно захват Кандагара в 1990-х годах стал предвестником свержения власти в Кабуле и установления исламского государства.

Такое воодушевление и рвение талибов легко объясняется. Правительственные войска попросту капитулируют и часто переходят на сторону талибов. Причем со всем оружием и снаряжением, которое им оставили американцы.

Аэродром в Кандагаре был одной из ключевых баз, где размещались силы США и НАТО. Это 26 тысяч солдат с передовым вооружением. В мае, когда начался активный вывод войск, американцы полностью передали эту базу правительственным войскам, забрав с неё только живую силу. Теперь она находится в руках талибов.

Официальное правительство в Кабуле призывало США не покидать страну, но Вашингтон не ответил взаимностью и всё же продолжил вывод войск.

Более того, из-за сдачи позиций талибам практически без боя, в Пентагоне даже решили напомнить афганскому правительству, что борьба с талибами отныне – это головная боль именно афганских военных, а не американцев.

В Госдепе США решили оправдаться за вывод войск. Мол, сделку с талибами подписал еще предыдущий президент Дональд Трамп, и если бы американцы, с приходом Байдена, оставались в Афганистане, то насилию поддавались бы именно они.

Байден раскритиковал правительство Афганистана

Джо Байден накануне выступил с достаточно критическим заявлением в адрес правительства Гани. Он напомнил, что вообще-то 20 лет западной поддержки - это время, которого было более чем достаточно, чтобы афганское правительство окрепло настолько, чтобы давать бой талибам.

Байден напомнил, что за всё время пребывания НАТОвских войск в стране, США:

потратили на оборону больше триллиона долларов;

обучили около 300 тысяч афганских военных;

передали им передовое оружие.

Поэтому теперь США попросту не хотят терять своих солдат на фоне тотальной неспособности Кабула противостоять Талибану.

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Правительство Гани настаивает, что авиация США должна вернуться в регион, чтобы поддержать афганских военных с воздуха. Мол, они готовы к контратаке, но только при поддержке американцев. К тому же это поможет склонить талибов к мирным переговорам.

Афганцы апеллируют к событиям 2001 года, когда после 5 лет правления Талибов авиаудары американцев за 2 недели снесли их власть, и заставили покинуть стратегически важный город Кандагар с населением около 600 тысяч человек.

В Пентагоне на это отвечают сдержанно: "Где могут – помогут". Но сильно рассчитывать на авиацию США афганцам не стоит, ведь бои перешли в густонаселенные районы и такая бомбежка будет не эффективна.

Но всё же американцы и британцы экстренно возвращаются в Афганистан и ближе к его границам. 13 августа в столицу Кабул отправились 3 тысячи американских военных. Еще приблизительно по 2 тысячи отправлены в Катар и Кувейт.

Эти силы отнюдь не едут защищать правительство в Кабуле. Их задача помочь американским дипломатам как можно быстрее вывезти из страны тех афганцев, которые работали на стороне американцев, после чего покинуть страну самим.Конечный срок ухода США – 31 августа, и они двигаются к этому семимильными шагами.

Более того, Госдеп накануне заявил, что готов вести диалог и даже оказывать помощь по восстановлению страны уже новому правительству. Но при соблюдении определенных условий, которые сводятся к демократии и соблюдению талибами прав человека.

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Но вся проблема в том, что "Талибан" – это даже не политическая партия. Талибы еще в 90-х годах показали, что они не способны править страной по цивилизованным меркам. Получив власть, они продолжали бесчинствовать, выращивать опиум и создавать анклавы террористов. Та же судьба, к сожалению, постигнет Афганистан и сегодня.

Урок, который должна вынести Украина

Какой урок из этой войны должна вынести Украина? Я соглашусь с вами, что Украина – это далеко не Афганистан, но здесь важен контекст.

Уже 30 августа пройдет встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. На ней большое внимание будет уделено именно вопросам безопасности. Американская сторона сегодня демонстрирует свою заинтересованность в помощи в разрешении конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.



Зеленский встретится с Байденом 30 августа / Коллаж 24 канала

Во время встречи, кроме всего прочего, будут подписаны 3 важных оборонных документа. Они предполагают тесное сотрудничество между украинским и американским Минобороны. Американцы обещают помочь нам модернизировать армию путем совместных разработок и производства передового оружия.

Но, здесь очень важный момент – совместных. Американцы больше не хотят делать всё своими руками. Они вряд-ли сами предложат рецепт успеха. Горький опыт Афганистана подсказывает Вашингтону – если правительство другой страны не способно или не хочет оборонятся, то даже 20 лет американской помощи пойдут коту под хвост всего за несколько месяцев.

Я считаю важным отметить, что украинская делегация, наверное, впервые едет в Вашингтон не с призывом: "Решите, пожалуйста, наши проблемы". А с наработанными планами и сценариями, о чем заявил Дмитрий Кулеба.

Они включают себя как наше виденье окончания войны на Донбассе и роль в этом США, так и экономические проекты, которые показывают куда, как и сколько американский бизнес может инвестировать в Украине.

Такая позиция может стать выигрышной. Ведь мы не просто просим помощи, а предлагаем варианты и сценарии. Но если визит Зеленского в Вашингтон снова сведется к позиции банального просителя, то, скорее всего, нам ответят как и афганцам: "Это ваша головная боль".