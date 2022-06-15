Талибы, сода и силиконовая Дуняша: как Россия опозорилась на "международном форуме" в Петербурге

В России решили снова организовать Петербургский международный экономический форум. Правда, среди гостей преобладают те, кого в цивилизованном мире считают террористами.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. И туда даже посещает российский диктатор Владимир Путин. Ожидают его и в 2022 году, ведь он должен выступить с речью. Хотя и опасаются покушения на него.

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А вот кого точно не будет на этом событии – так это представители цивилизованного мира. Они отказались ехать в Россию после ее военного вторжения в Украину. Именно поэтому на Россию посыпались различные санкции, нанесшие удар по ее экономике. Так что о каком "экономическом форуме" можно говорить в стране, чья экономика летит в тартарары.

Но в России "обнаружили замену". И решили пригласить на форум людей, которых все считают террористами. Даже самая российская власть.

Среди гостей – представители Талибана. Эта организация даже в России считается террористической. И пропагандисты, когда пишут о ней, вынуждены об этом указывать в скобках. Особенно смешно это выглядит в сообщениях об официальных встречах кремлевских чинуш и талибов.

Не обошлось на этом форуме и без террористов, поддерживаемых и спонсируемых самой Россией. Речь идет о представителях оккупационных "властей" на временно оккупированном Донбассе.

Сода в космосе и силиконовая дуняша

Удивление вызывает и то, что было показано на форуме. Среди них стенд Башкирской содовой компании. На нем анимационная пачка соды что-то смешивает в тарелке, а после этого "отправляется в транс" – садилась в позу для медитации и оказывалась в космосе.

Космическая сода

Да еще большее любопытство вызвала "буфетчица" Дуняша. Она сама так себя представила. Это робот, принимавший заказ в буфете. Правда меню все равно приходилось выбирать на экране перед ней, а из самой Дуняши вылетали заранее запсианные фразы.

Но посетители обратили внимание на другое, а именно на пышные формы. При этом оказалось, что они даже не часть тела, а были прикреплены отдельно для стенда на форуме. И были они сделаны из специального силиконового полимера. Да и сам робот не может ни ходить, ни стоять.

Дуняша с силиконовыми формами

Что касается самой Дуняши, то фирма-разработчик призналась, что при разработке дала ей название "Донна". А ее прототипом была "миссис Пермь-2014" Диана Габдуллина, жена владельца компании разработчика. Стоит эта модель 15 миллионов рублей, а производили ее 6 месяцев.

В соцсетях уже успели сравнить эту Дуняшу с Оксаной Марченко – женой кума Путина Виктора Медведчука.

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