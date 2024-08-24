В Афганистане талибы запретили женщинам говорить в публичных местах

Талибы в Афганистане запретили женщинам говорить и показывать лицо в общественных местах. Если же "правоохранители" зафиксируют нарушение, то могут объявить предупреждение или выписать штраф.

Об этом говорится в так называемых "законах о пороках и добродетели". Их утвердил лидер террористической организации Талибан в Афганистане Хибатулла Ахундзада.

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Талибы ввели новые ограничения для женщин

В 2021 году террористы создали так называемое "министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока", а сейчас – Талибан объявил о новых законах "о пороках и добродетели", согласно которым женщинам отныне запрещено говорить и показывать лицо в общественных местах.

Известно, что законы "о пороках и добродетели, которые касаются таких аспектов повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка и празднования" обнародовали 21 августа. Они изложены в документе из 114 страниц и содержат 35 статей, а затем, обнародованный на сайте "министерства" документ является "первой официальной декларацией законов о пороках и добродетели в Афганистане после захвата власти".

Талибы утверждают, что "этот исламский закон будет очень полезным в продвижении добродетели и устранении порока". Так, в 13 статье говорится, что женщина обязана всегда прикрывать свое тело в публичных местах, прикрывать лицо необходимо, во избежание соблазна. Талибы также отмечают, что одежда не должна быть тонкой или короткой.

Более того, женщины должны прикрываться перед всеми незнакомыми мужчинами, включая мусульман, и перед всеми немусульманами, во избежание развращения.

Женский голос считается интимным, поэтому его нельзя слышать во время пения, декламации или чтения вслух на публике. Женщинам запрещается смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровным или брачным родством, и наоборот,

– говорится в новом так называемом "законе".

Стоит отметить, что после того, как Талибан захватил власть в 2021 году, права женщин в Афганистане значительно ухудшились. Им запретили получать высшее образование, многие потеряли работу, а количество ранних браков и гендерное неравенство стремительно растут.