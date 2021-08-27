Талибы взялись за музыку: запретят слушать на публике
Источник:The New York Times
Талибы захватили Афганистан и продолжают внедрять там свои правила. В ближайшее время в стране планируют запретить жителям слушать музыку на публике.
Такое заявление сделал представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. Вероятно, именно он станет министром информации и культуры в правительстве боевиков.
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Муджахид сказал, что музыка – запрещена в исламе. В то же время заверил, что талибы якобы не хотят давить на людей в этом вопросе. Вместе с тем боевики надеются, что смогут убедить людей добровольно придерживаться правил.
Кроме этого, он надеется, что режиму удастся установить хорошие отношения с другими странами мира и сотрудничать в борьбе с терроризмом и сокращением количества беженцев на Запад.
Что известно о жестоких правилах талибов
- Когда "Талибы" были у власти в Афганистане в 1996 – 2001 годах, многие запреты касались только женщин. Им не позволяли работать, выходить из дома без сопровождения мужчины. Кроме этого, заставляли закрывать все тело – носить бурку или паранджу.
- После захвата страны в 2021 году боевики утверждали, что вместо одежды, закрывающей все тело, позволят афганкам носить только платки. Также обещали, что женщины смогут учиться в высших учебных заведениях и устраиваться на работу.
- Впрочем, на деле все происходит не совсем не так. Недавно телеведущая афганского государственного телеканала RTA Pushto заявила, что ее в отличие от коллег-мужчин не пускают на рабочее место. Мол, "система изменилась".
- В то же время талибы запретили вывозить доллары из Афганистана, а также антиквариат. Тех, кто будет пытаться взять с собой валюту, ждет наказание. Какое именно – боевики пока не сообщали.