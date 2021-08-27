Талибы взялись за музыку: запретят слушать на публике

Талибы захватили Афганистан и продолжают внедрять там свои правила. В ближайшее время в стране планируют запретить жителям слушать музыку на публике.

Такое заявление сделал представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. Вероятно, именно он станет министром информации и культуры в правительстве боевиков.

Читайте также Как изменится спорт в Афганистане при талибах: без женщин и с крикетом

Муджахид сказал, что музыка – запрещена в исламе. В то же время заверил, что талибы якобы не хотят давить на людей в этом вопросе. Вместе с тем боевики надеются, что смогут убедить людей добровольно придерживаться правил.

Кроме этого, он надеется, что режиму удастся установить хорошие отношения с другими странами мира и сотрудничать в борьбе с терроризмом и сокращением количества беженцев на Запад.

Что известно о жестоких правилах талибов