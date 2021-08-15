Талибы захватили президентский дворец в Кабуле, – СМИ
15 августа 2021 , 21:26Читати новину українською
Источник:твиттер Al Arabiya
Вечером 15 августа боевики "Талибана" захватили президентский дворец в Кабуле. Кроме того, местные СМИ сообщают, что у здания раздались мощные взрывы.
Боевики ранее заявляли, что после захвата президентской резиденции объявят страну исламским эмиратом. Сейчас жизнь в городе будто замерла: не работают магазины, офисы и школы.
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Кроме того, боевики обстреляли аэропорт, который для местных жителей был последней надеждой уехать из страны.
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