Там ад, дети 2 месяца под обстрелами, – Зеленский о важности эвакуации из Мариуполя

Украине удалось организовать две эвакуации мирных украинцев из Мариуполя. Нам даже удалось спасти часть гражданских людей, которые находились на территории "Азовстали".

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение к героическим украинцам. Одним из ключевых моментов, на которых он сосредоточил внимание, стала эвакуация людей из Мариуполя, который находится в блокаде и под постоянными обстрелами.

Читайте также Россияне открыли по нам огонь, – Лидия о том, как уехала с дочерью из оккупированного Токмака

Эвакуация из Мариуполя

Как заверил президент, Украина обязательно освободит все наши земли от российских захватчиков, а сейчас продолжает активно работать над обеспечением безопасности своих граждан.

Зеленский рассказал, что продолжится спасательная операция украинцев из Мариуполя, в том числе из "Азовстали". Более 150 человек с завода и более 300 горожан уже находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь.

Обстрелы "Азовстали" россиянами не прекращаются, но еще нужно вывезти оттуда гражданских, женщин, детей. Много детей, которые остались. Представьте ад, а там дети. Более двух месяцев обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина ожидает режима "тишины", чтобы как можно скорее найти решение для спасения мирных украинцев и наших героических военных. Они держат оборону Мариуполя, несмотря на превосходящие в разы силы противника, их мужеством восхищается весь мир.

Он подчеркнул, что Украина постоянно ищет вариант, который позволит обеспечить безопасность наших героям. Многие международные представители согласились стать посредниками в процессе и отдают все силы для их спасения.

Эвакуация из Мариуполя

Вечером 5 мая стало известно о начале третьей эвакуации из Мариуполя. Также речь идет и о спасении гражданских из "Азовстали". Забирать людей должны 6 мая в 12.00 с площади возле ТРЦ "Порт Сити". Детали сделки пока не раскрываются.

В ходе предварительной эвакуации удалось спасти около 500 мариупольцев, часть из них удалось вывезти из "Азовстали". Они успешно прибыли в Запорожье. Об операции было объявлено только после того, как автобусы прошли все вражеские блокпосты.

Ирина Верещук отмечала, что в приоритете для Украины не только эвакуация гражданских, но и спасение героических военных.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского