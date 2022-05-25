"Там Америка и весь мир": оккупанты шокированы военной поддержкой Украины

Российский оккупант разозлился из-за положения собственной армии на войне с Украиной. К ним на подкрепление едут "молодые долбни" без бронежилетов, а ВСУ получают помощь от всего мира.

Об этом рассказал один из российских кафиров своему знакомому. Их разговор перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.

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К ним едет "молодняк", а ВСУ получает помощь со всего мира

Военный возмущен, что многие страны снабжают оружие Украиной, чтобы отбиться от оккупантов. Из этого можно было бы сделать адекватные выводы, что Россия нагло ворвалась на территорию другого государства. Но нет. Оккупанту просто не нравится, потому что "весь мер против России".

Американцы привезли подкрепление к ним (ВСУ – 24 канал), оружие. Там США и весь мир, нах*й. Все туда забросают, подкрепление им, бл*дь! Все против России, – рассказывает один из кафиров.

Российские захватчики тоже получили "отличное" подкрепление . К ним буквально свозят молодых ребят, которые практически не имеют никакого адекватного вооружения и вообще думают, что приехали на "легкую прогулку". Некоторые новобранцы даже догадались пойти попить пиво по приезде. Оккупант из-за этого особенно разозлился

"Братан, это просто п***ец. Молодняк сам едет. Я вообще в шоке. Заехали туда без бронежилетов , без ничего. Пошли в магазин покупать пиво"… – нервничает российский оккупант.

В СБУ отмечают, что пока российская армия "синячит" на временно оккупированных территориях, украинские военные осваивают новейшее оружие, чтобы выбить захватчиков из родной земли.

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Судя по всему, некоторые российские кафиры, когда цинично ворвались в Украину, впервые в жизни увидели некоторые блага цивилизации. Они ехали из бедных регионов России, чтобы банально помародерит. Доходило до того, что некоторые особо образованные захватчики воровали электрочайники без подставки . Кажется, они в этой жизни будут еще много интересных открытий.

Мы знаем сотни историй о стиральных машинках, электрочайниках. Уровень этих людей и их мотивации нулевой. Я ни разу не услышал, от них, что они действительно кого-то "освобождают",

– рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов.

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