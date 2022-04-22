Там будет Украина, – Данилов о планах россиян провести "референдум" в Херсонской области

Россия пытается легализоваться на оккупированных ею территориях Украины. Поэтому в Херсоне, который находится под временной оккупацией, решили провести так называемый "референдум".

Оккупанты решили провести "референдум" в Херсоне в будний день – 27 апреля. Украина такие "волеизъявления" не признает, как и не признает все, что делает Россия на оккупированных территориях Украины с 2014 года. Речь идет как о Крыме, так и о Донбассе.

Стоило внимания "Шли по полям под обстрелами и ливнем": люди рассказали об эвакуации из Херсонской области

Мы считаем, что это такое же искусственное действо, как и сама Российская Федерация. Давайте посмотрим, как будет там происходить. Мы не признаем никоим образом все происходящие там события, начиная с крымского так называемого референдума 2014 года, и все, что произошло на территории Донецкой и Луганской областей,

– рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Россия ничего нового не придумала, как пользоваться теми же технологиями, которые она отработала до этого. И будто бы она должна принести им хоть какую-то пользу.

"Никакой "ХНР" не будет. Там будет Украина. Просто сейчас еще нужно немного подождать, нужно определенное время для того, чтобы там все вернулось, как было до войны. Это обязательно произойдет. И произойдет в ближайшее время. Я в этом больше чем уверен", – отметил Алексей Данилов.

Смотрите видео о том, как поступки Путина приближают победу Украины