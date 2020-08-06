Президент Беларуси Александр Лукашенко находился в Сочи и встречался с российским президентом Путиным как раз после того, как в Украине произошла битва под Дебальцево. Он успел поговорить о бойне с главой Кремля, а также с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Эти события предшествовали встречи "нормандской четверки" в Минске. Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет 24 канал.

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Накануне встречи в Минске, я находился в Красной Поляне, в Сочи, мы там с Путиным вели переговоры и общались. Однажды он о чем-то по телефону разговаривал и тогда спрашивает у меня: "Слушай, Саш, как ты относишься к тому, что в Минске состоятся переговоры? Завтра",

– рассказал он.

Лукашенко отметил, что такое предложение было для него неожиданным, но он мгновенно вылетел в Минск, чтобы подготовить все для встречи в нормандском формате. Предложение встретиться в Минске, по его словам, Путину сделала Ангела Меркель.

У нас тогда с Путиным зашел разговор. Я спросил о Дебальцево: "Что там у вас произошло?" Он сказал: "Да там каша ... Хочешь, с Шойгу поговори",

– добавил Лукашенко.

Про Дебальцево он подробно и действительно говорил с российским министром обороны. Под конец разговора Лукашенко якобы сказал ему: "Мне кажется, вы далеко зашли (с Украиной – 24 канал)".

На это Шойгу якобы ответил: "Да, кажется, надо с этим заканчивать".

Дословно. С этого мы продолжили разговор с Владимиром Владимировичем (Путиным – 24 канал). Честно скажу, я заметил, что они с Шойгу очень переживали по этому поводу, потому что с двух сторон погибло очень много людей,

– подытожил Лукашенко.

Бои под Дебальцево: коротко