Там была каша, – Лукашенко рассказал о том, как Путин вспоминал Дебальцево
Президент Беларуси Александр Лукашенко находился в Сочи и встречался с российским президентом Путиным как раз после того, как в Украине произошла битва под Дебальцево. Он успел поговорить о бойне с главой Кремля, а также с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Эти события предшествовали встречи "нормандской четверки" в Минске. Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет 24 канал.
Между тем Их вину еще надо доказать: Лукашенко не спешит выдавать вагнеровцев Украине
Накануне встречи в Минске, я находился в Красной Поляне, в Сочи, мы там с Путиным вели переговоры и общались. Однажды он о чем-то по телефону разговаривал и тогда спрашивает у меня: "Слушай, Саш, как ты относишься к тому, что в Минске состоятся переговоры? Завтра",
– рассказал он.
Лукашенко отметил, что такое предложение было для него неожиданным, но он мгновенно вылетел в Минск, чтобы подготовить все для встречи в нормандском формате. Предложение встретиться в Минске, по его словам, Путину сделала Ангела Меркель.
У нас тогда с Путиным зашел разговор. Я спросил о Дебальцево: "Что там у вас произошло?" Он сказал: "Да там каша ... Хочешь, с Шойгу поговори",
– добавил Лукашенко.
Про Дебальцево он подробно и действительно говорил с российским министром обороны. Под конец разговора Лукашенко якобы сказал ему: "Мне кажется, вы далеко зашли (с Украиной – 24 канал)".
На это Шойгу якобы ответил: "Да, кажется, надо с этим заканчивать".
Дословно. С этого мы продолжили разговор с Владимиром Владимировичем (Путиным – 24 канал). Честно скажу, я заметил, что они с Шойгу очень переживали по этому поводу, потому что с двух сторон погибло очень много людей,
– подытожил Лукашенко.
Бои под Дебальцево: коротко
- 18 февраля 2015 года, силы АТО получили приказ оставить Дебальцево. Бои за город и операция по выходу украинских военных стали одними из самых трагических и масштабных событий за все время войны на востоке Украины.
- По данным Генштаба, во время выхода из Дебальцево погибли 13 украинских военнослужащих, еще 157 были ранены.
- За все время битвы за город с 15 января по 18 февраля 2015 года по официальным данным погибли 110 украинских военных, 270 солдат АТО были ранены, 7 взяты в плен, 18 человек пропали без вести.
- Со стороны пророссийских оккупантов тоже были большие потери.