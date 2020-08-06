Там була каша, – Лукашенко розповів про те, як Путін згадував Дебальцеве
Президент Білорусі Олександр Лукашенко перебував у Сочі та мав зустріч з російським президентом Путіним якраз після того, як в Україні відбулася битва під Дебальцевим. Він встиг поговорити про бійню з очільником Кремля, а також з головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.
Ці події передували зустрічі "нормандської четвірки" у Мінську. Про це Лукашенко розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, пише 24 канал.
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Напередодні зустрічі в Мінську, я перебував у Красній Поляні, в Сочі, ми там з Путіним вели переговори і спілкувалися. Одного дня він щось телефоном розмовляв і тоді питає в мене: "Слухай, Саш, як ти ставишся до того, що в Мінську відбудуться переговори? Завтра",
– переповів він.
Лукашенко зауважив, що така пропозиція була для нього неочікуваною, але він миттєво вилетів в Мінськ, аби підготувати все для зустрічі у нормандському форматі. Пропозицію зустрітися в Мінську, за його словами, Путіну зробила Ангела Меркель.
У нас тоді з Путіним зайшла розмова. Я запитав про Дебальцеве: "Що там у вас відбулося?" Він сказав: "Та там каша… Хочеш, з Шойгу поговори",
– додав Лукашенко.
Відтак, про Дебальцеве він детальніше і справді говорив з російським міністром оборони. Під завершення розмови Лукашенко нібито сказав йому: "Мені здається, ви далеко зайшли (з Україною – 24 канал)".
На це Шойгу нібито відповів йому: "Так, здається, треба з цим закінчувати".
Дослівно. Від цього ми продовжили розмову з Володимиром Володимировичем (Путіним – 24 канал). Чесно скажу, я помітив, що вони з Шойгу дуже переживали з цього приводу, тому що з двох сторін загинуло дуже багато людей,
– підсумував Лукашенко.
Бої під Дебальцевим: коротко
- 18 лютого 2015 року, сили АТО отримали наказ залишити Дебальцеве. Бої за місто і операція по виходу українських військових стали одними з найтрагічніших і масштабних подій за весь час війни на сході України.
- За даними Генштабу, під час виходу з Дебальцевого загинули 13 українських військовослужбовців, ще 157 були поранені.
- За весь час битви за місто з 15 січня по 18 лютого 2015 року з офіційними даними загинули 110 українських військових, 270 солдатів АТО були поранені, 7 взяті в полон, 18 людей зникли безвісти.
- З боку проросійських окупантів теж були чималі втрати.