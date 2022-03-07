"Там не хотят гей-парадов": в РПЦ нашли свою "причину" войны на Донбассе

Партиарх РПЦ Кирилл во время воскресной проповеди не обошел тему войны. Он не высказался однозначно по этому поводу, однако причины для вторжения орды "нашел".

По лучшим традициям русской церкви, да и политики и пропаганды, также во всем виноваты "западные ценности", которые якобы насаждаются украинцам. Поэтому неудивительно, что и в этом случае Кирилл связал войну с ЛГБТ-сообществом.

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Партиарх Кирилл, который должен был бояться только Бога, побоялся произнести слово "война", когда вспоминал о событиях в Украине. Бомбардировки городов и убийства мирного населения глава РПЦ назвал "фактическим началом военных действий". Страшно представить, что тогда для него реальные военные действия.

Однако причиной войны Кирилл назвал гей-парады, которые якобы Европа требует проводить у нас.

Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность к самому могущественному миру,

– заявил Кирилл.

И именно вокруг темы гей-парадов сейчас, по его словам, "идет настоящая война".

Но следует отметить, что Кирилл призвал молиться за мир. Правда, только за мир на территории квазиобразований, которые признала Россия.

К слову, ряд священников УПЦ МП решил не вспоминать имя главы русской церкви. Также главе УПЦ МП поступило обращение об отделении от РПЦ.

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