Там ничего нет ни о Мариуполе, ни о Медведчуке – Фейгин о "договоренностях" от Кремля

Ранее Украина в рамках стамбульского раунда переговоров передала России свои предложения по формальным решениям. Сейчас Москва направила встречные и ждет ответа от нашей стороны.

Вероятно, в документе Россия снова повторила свою формулу. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Ответ на предложения Украины

"Там ничего нет ни о Мариуполе, ни о Викторе Медведчуке. Этот комментарий – только ответ на стамбульские письменные предложения со стороны Украины в мирных переговорах", – отметил правозащитник.

Фейгин предположил, что в документе Москва, скорее всего, повторила формулу о признании аннексированного Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Кроме того, предположительно говорится о демилитаризации и так называемой "денацификации" Украины, которую, возможно, сформулировали с несколько пониженным градусом.

Киев это не устроит

"Не думаю, что там будут какие-то радикальные прорывные предложения, которые устроили бы Киев. Считаю, что там скорее всего будет какой-то очередной ответ", – отметил правозащитник.

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Фейгин также отметил, что Москва дала скорый ответ именно после слов президента Украины о Мариуполе. Речь идет о заявлении Владимира Зеленского об освобождении или обмене защитников города и его жителей.

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