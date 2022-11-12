Украинский лидер подчеркнул, что успех на Юге стал возможным благодаря всем украинским героям, которс честью выполняющим свои задачи. Слова благодарности, которые сейчас звучат в Херсонской области, адресованы всем, кто воюет за Украину, работает на победу, помогает и достигает нужных результатов.

Заметьте "Господин президент, докладываем": в Херсон прибыла военная администрация, полиция и СБУ