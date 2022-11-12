Украинский лидер подчеркнул, что успех на Юге стал возможным благодаря всем украинским героям, которс честью выполняющим свои задачи. Слова благодарности, которые сейчас звучат в Херсонской области, адресованы всем, кто воюет за Украину, работает на победу, помогает и достигает нужных результатов.
Заметьте "Господин президент, докладываем": в Херсон прибыла военная администрация, полиция и СБУ
И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области – там просто ад. Там ежедневно очень жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро – выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны,
– заявил Зеленский.