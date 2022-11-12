Український лідер наголосив, що успіх на Півдні став можливим завдяки усім українським героям, які з честю виконують свої завдання. Слова вдячності, які зараз лунають на Херсонщині, – адресовані усім, хто воює за Україну, працює на перемогу, допомагає і досягає потрібних результатів.

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І особливо це слова вдячності тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро – витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що це дуже важливо. Завдяки міцній обороні на Донеччині ЗСУ можуть проводити наступальні операції на інших напрямках.

Президент подякував воїнам, які захищають Україну у жорстких боях.

"Я дякую усім нашим воїнам, хто боронить Україну у цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка", – наголосив Зеленський.

Український лідер подякував за стійкість за хоробрість:

першому та другому батальону 36-ї окремої бригади морської піхоти;

79 окремій десантно-штурмовій бригаді;

72 окремій механізованій бригаді;

68 окремій єгерській бригаді;

110 окремій механізованій бригаді;

56 окремій мотопіхотній бригаді;

55 окремій артилерійській бригаді "Запорізька січ".

Зеленський про ситуацію на Херсонщині

Зеленський заявив, що станом на 12 листопада ЗСУ контролюють понад 60 населених пунктів Херсонщини. Український лідер зауважив, що жителі області пережили місяці окупації та знущань. Зараз люди вітають українських захисників. Весь світ це бачить.

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