Там россияне изготавливают дроны: Силы обороны ударили по предприятию ОПК "Атлант Аэро"
- Силы обороны Украины атаковали предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге, производившее беспилотники, вызвав пожар на объекте.
- Были также поражены склады боеприпасов и материально-технических средств на оккупированных территориях, включая районы Мариуполя, Мангуша, Тополиного и Смеле.
В ночь на 19 апреля Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов российского ОПК и логистики. Под удар попало предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге и несколько складов на оккупированных территориях.
Удар может существенно снизить возможности России в производстве беспилотников. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Смотрите также Масштабные пожары и клубы дыма: в России жаловались на взрывы, под ударом завод БпЛА и не только
Что известно об атаке на российское предприятие?
В ночь на 19 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса и логистики на временно оккупированных территориях и в глубоком тылу России.
В частности, было поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса "Атлант Аэро" в Таганроге. В результате атаки на территории объекта возник пожар.
Важно! Это предприятие обеспечивает полный цикл производства ударно-разведывательных беспилотников, в частности типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион". Поражение такого объекта может существенно снизить возможности России в производстве беспилотников и соответственно ослабить ее способность наносить удары по территории Украины.
Силы обороны уготовили по предприятию, производившему дроны в России / Фото ВМС Украины
Кроме того, украинские силы поразили склад боеприпасов в районе населённого пункта Трудовое на временно оккупированной территории Запорожской области.
Также под удары попали склады материально-технических средств в районах Мариуполя, Мангуша и Тополиного Донецкой области, а также в районе села Смелое на Запорожье. Отдельно сообщается о поражении цистерн с горюче-смазочными материалами возле Новополтавки.
Где еще в России недавно раздавались взрывы?
В ночь на 18 апреля украинские беспилотники атаковали нефтяную инфраструктуру и военные объекты в России и на оккупированных территориях Украины. Под ударом находились Новокуйбышевский НПЗ, порт Высоцк Лукойл-2 и Сызранский НПЗ.
В ночь на 18 апреля в оккупированном Крыму произошли взрывы, больше всего в Севастополе. После атаки ударных БПЛА загорелся порт. Интенсивную стрельбу слышали еще и в районе Севастопольской ТЭЦ. Также появилась информация от горящих нефтебаза местных пабликов на мысе Манганари.
Украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе, вызвав масштабный пожар, который не могут ликвидировать уже более 15 часов. В результате атаки повреждены объекты нефтетерминала, а жителей близлежащих районов эвакуировали.