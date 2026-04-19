Там россияне изготавливают дроны: Силы обороны ударили по предприятию ОПК "Атлант Аэро"

В ночь на 19 апреля Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов российского ОПК и логистики. Под удар попало предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге и несколько складов на оккупированных территориях.

Удар может существенно снизить возможности России в производстве беспилотников. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно об атаке на российское предприятие?

В ночь на 19 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса и логистики на временно оккупированных территориях и в глубоком тылу России.

В частности, было поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса "Атлант Аэро" в Таганроге. В результате атаки на территории объекта возник пожар.

Важно! Это предприятие обеспечивает полный цикл производства ударно-разведывательных беспилотников, в частности типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион". Поражение такого объекта может существенно снизить возможности России в производстве беспилотников и соответственно ослабить ее способность наносить удары по территории Украины.

Силы обороны уготовили по предприятию, производившему дроны в России

Кроме того, украинские силы поразили склад боеприпасов в районе населённого пункта Трудовое на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также под удары попали склады материально-технических средств в районах Мариуполя, Мангуша и Тополиного Донецкой области, а также в районе села Смелое на Запорожье. Отдельно сообщается о поражении цистерн с горюче-смазочными материалами возле Новополтавки.

