Ситуация на Лиманском направлении остается активной. Оккупанты не прекращают атаки, а местами перебрасывают подразделения с других участков фронта.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь 66-й ОМБр имени Святослава Храброго Василий Денисюк. По его словам, ситуация в зоне ответственности его бригады остается примерно такой же, как и в прошлом году.

Что происходит на Лиманском направлении?

Как подчеркнул Денисюк, россияне не прекращали проводить атаки на позициях даже во время операции "Вивальди". Иногда наблюдается эффект "домино".

Мы наблюдаем эффект "домино". Нам удалось привлечь внимание противника к Лиманскому направлению. Когда ситуация позволила продемонстрировать результаты наступательных действий, российское командование решило перебросить некоторые подразделения с других направлений, что ослабило их способность действовать там,

– отметил Денисюк.

Военный рассказал о ситуации на Лиманском направлении: смотрите видео 24 Канала

Враг пытается сосредоточить личный состав как на восточном, так и на западном берегу реки Черный Жеребец. Силам обороны удается выявлять вражеские группы и в большинстве случаев уничтожать их. Сама река фактически превратилась в большую зону боевых действий.

Добавим, что по состоянию на 21 ноября Россия потеряла более 1 миллион 634 тысячи человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили 12 485 вражеских танков, 25 884 боевые бронированные машины, 52 595 артиллерийских систем и т. д.