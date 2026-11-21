Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник 66 ОМБр імені Святослава Хороброго Василь Денисюк. За його словами, ситуація в смузі відповідальності його бригади залишається приблизно такою ж, як і минулого року.

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Що відбувається на Лиманському напрямку?

Як наголосив Денисюк, росіяни не припиняли атакувати позиції навіть під час операції "Вівальді". Іноді спостерігається ефект "доміно".

Бачимо ефект "доміно". Нам вдалося привернути увагу противника до Лиманського напрямку. Коли ситуація дозволила висвітлити результати наступальних дій, російське командування вирішило знімати деякі підрозділи з інших напрямків, що послабило їх спроможності там діяти– зазначив Денисюк.

Військовий розповів про ситуацію на Лиманському напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Ворог намагається накопичувати особовий склад як на східному, так і на західному березі річки Чоний Жеребець. Силам оборони вдається виявляти ворожі групи та здебільшого їх знищувати. Сама ріка фактично перетворилася на велику кілзону.

Додамо, станом на 21 листопада Росія втратила понад 1 мільйон 634 тисячі особового складу. Також Сили оборони знищили 12 485 ворожих танків, 25 884 бойові броньовані машини, 52 595 артилерійських систем тощо.