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Та много хлора, – военкор рассказал, чем грозят обстрелы фильтровальной станции

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На передовой без особых изменений, точки активных боевых действий все те же. Однако обстрелы пророссийскими боевиками Донецкой фильтровальной станции могут привести к негативным последствиям для людей и природы вокруг.

Об этом рассказал корреспондент 24 Канала Роман Пагулич.

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По его словам среди точек активных боевых действий остаются окраины Горловки, в частности, Зайцево, окраины самого Донецка, а именно – Пески, также Марьинка, Крымское на Луганщине, и как всегда – окрестности Мариуполя. Обошлось без потерь, однако пророссийские боевики продолжают бить по гражданской инфраструктуре.

Они накануне, где-то в 9 вечера, обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Она обеспечивает водой как подконтрольные Украине территории, так и неподконтрольные. Там хранится огромное количество хлора, который может представлять опасность для окружающей среды и для людей,
– рассказал военкор.

Украинские военные, которые стоят напротив станции, говорят, что днем там тихо, потому что присутствует ОБСЕ.

"ОБСЕ, как правило, сопровождает работников, а также саперов на окраинах этой фильтровальной станции. Боевики периодически постреливают, потом жалуются, что якобы это украинские военные стреляют. Даже при нас такое было, связывались с военными, говорили, что они будто-то открывали огонь, хотя на самом деле такого не было. Сами бойцы говорили, что как только ОБСЕ уедет, это примерно в 6-7 вечера, сразу начинается концерт от боевиков – обстрелы. В последнее время по самой ДФС не стреляли, но вот опять начали. И работникам, которые там дежурят круглосуточно, пришлось даже прятаться в бомбоубежище, и оставаться дольше срока своего дежурства, то есть больше суток", – рассказал Пагулич.

Напомним, в течение понедельника, 4 июня, российские оккупационные силы 30 раз прицельно обстреляли позиции бойцов Операции Объединенных сил. При этом пророссийские боевики 10 раз открывали огонь из артиллерии и минометов.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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