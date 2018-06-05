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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Там багато хлору, – воєнкор розповів, чим загрожують обстріли фільтрувальної станції

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На передовій без особливих змін, точки активних бойових дій все ті ж. Проте обстріли проросійськими бойовиками Донецької фільтрувальної станції можуть призвести до негативних наслідків для людей та природи навколо.

Про це розповів кореспондент 24 Каналу Роман Пагулич.

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За його словами серед точок активних бойових дій залишаються околиці Горлівки, зокрема, Зайцево, околиці самого Донецька, а саме – Піски, також Мар'їнка, на Луганщині Кримське, і як завжди – околиці Маріуполя. Обійшлося без втрат, проте проросійські бойовики продовжують гатити по цивільній інфраструктурі.

Вони напередодні, десь о 9 вечора, обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Вона забезпечує водою як підконтрольні Україні території, так і непідконтрольні. Там зберігається величезна кількість хлору, яка може становити небезпеку для навколишнього середовища та для людей також,
– розповів воєнкор.

Українські військові, які стоять навпроти станції, говорять, що вдень там тихо, адже присутнє ОБСЄ. 

"ОБСЄ, як правило, супроводжує працівників, а також саперів на околицях цієї фільтрувальної станції. Бойовики періодично пострілюють, потім скаржаться, що ніби-то це українські військові стріляють. Навіть при нас таке було, зв'язувалися із військовими, говорили, що вони ніби-то відкривали вогонь, хоча, насправді, такого не було. Самі бійці казали, що як тільки ОБСЄ поїде, це приблизно 6-7 вечора, відразу починається концерт від бойовиків – обстріли. Останнім часом по самій ДФС не стріляли, але от знову почали. І працівникам, які там чергують цілодобово, довелося навіть ховатися у бомбосховищі, і залишатися довше терміну свого чергування, тобто понад добу", – розповів Пагулич.

Нагадаємо, протягом понеділка, 4 червня, російські окупаційні сили 30 разів прицільно обстріляли позиції бійців Операції Об’єднаних сил. При цьому проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь з артилерії та мінометів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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