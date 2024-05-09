Кроме того, символическим стало то, что на день рождения женщины украинские разведчики потопили российский корабль "Сергей Котов". Об этом стало известно из сюжета "Подробностей" в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Пожилая женщина донатила для разведки деньги со своей пенсии

Тамара Лазаренко сама из Луцка, родилась в 1943 году. Женщина говорит, что родилась во время войны и теперь уже в почтенном возрасте также живет во время войны.

С началом полномасштабного вторжения пенсионерка начала помогать Силам обороны. Женщина перечисляет деньги на помощь нашим защитникам со своей пенсии.

Получила пенсию, дала 1 000 гривен, отложила 500 гривен, отложила тысячу, и поделила: 47 бригада, "Рубеж", для разведки,

– отметила она.

Госпожа Тамара отметила, что всех, кому она задонатила средства, тщательно записывает и ведет для себя учет. Поэтому всем, кому она прислала донат, ставит в своем блокноте галочку.

В то же время процесс подсчета сняла внучка женщины и выложила в соцсети. Девушка говорит, что не ожидала, что это сообщение станет настолько популярным.

"20 тысяч просмотров, 30, 50. Я была на работе, звоню бабушке, говорю: "Ты стала популярной, много пабликов запостили". На сегодня видео имеет 100 тысяч просмотров", – рассказала внучка Тамары.

На день рождения женщины потопили корабль "Сергей Котов"

Тем временем украинские разведчики 5 марта с помощью дронов уничтожили вражеский корабль "Сергей Котов", который находился в акватории Черного моря. Примечательно, что это произошло в день рождения госпожи Тамары.

Сама она отметила, что это событие стало для нее лучшим подарком. Новость женщина услышала по радио и не могла сдержать радости от удачных действий наших разведчиков.

Обратите внимание! В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Подробнее о характеристиках корабля и истории его потопления – читайте в материале.

ГУР отблагодарило госпожу Тамару за донаты

В этот же день к госпоже Тамаре пришли представители ГУР. Женщина растерялась, потому что не ожидала увидеть гостей, но узнала представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрея Юсова.

Он отметил, что приехал по поручению своего руководства с благодарностью за денежную поддержку от госпожи Тамары. А рвение пожилой женщины растрогало руководство ГУР.

Несмотря на то, что женщине уже более 80 лет, она уделяет много собственного времени и ресурсов, чтобы тщательно отслеживать куда идут донаты и как, самостоятельно это делать. Это хороший пример, который вдохновляет очень многих украинцев,

– сказал Юсов.

Госпоже Тамаре от ГУР подарили планшет, а на нем было обращение от главы ГУР Кирилла Буданова, который поблагодарил ее за помощь и поддержку наших защитников.

Напоследок женщина сказала, что еще с большей силой будет донатить столько, сколько будет жить. Госпожа Тамара также призывает каждого украинца помогать армии, чтобы ускорить нашу победу над врагом.